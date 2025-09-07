  • News24
Aut aut

“Se attaccano la Flotilla blocchiamo tutto”: al Cap l’assemblea per organizzare lo sciopero

"Bisogna bloccare i commerci con Israele, fermare i porti, entrare in sciopero per rompere l’assedio", sottolineano da Calp, Usb e Music for Peace

sumud flotilla

Genova. “Se attaccano la Flotilla blocchiamo tutto”. È la promessa di Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, Music for Peace e Unione Sindacale di Base davanti all’ipotesi che Global Sumud Flotilla non riesca a consegnare gli aiuti alla popolazione palestinese, o che gli attivisti e volontari vengano aggrediti.

Proprio per organizzare il blocco e lo sciopero, sindacati e attivisti hanno dato appuntamento per giovedì 11 alle ore 20.30 al Cap per un’assemblea pubblica: “Bisogna bloccare i commerci con Israele, fermare i porti, entrare in sciopero per rompere l’assedio – sottolineano – Il messaggio che è partito dai portuali di Genova sta attraversando il Paese e corre veloce per i porti di tutto il Mediterraneo. Sosteniamo la Global Sumud Flotilla, difendiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono su quelle barche, fermiamo il massacro.”.

Come noto, la Global Sumud Flotilla è la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza, e parte delle imbarcazioni è partita proprio da Genova con una manifestazione che ha portato migliaia di persone in corteo reggendo delle fiaccole.

Le barche a vela cercheranno di superare il blocco navale imposto da Israele. Altre imbarcazioni sono partite da Barcellona, e altre dovrebbero partire dalla Sicilia nei prossimi giorni. 

Partiti
Gaza, salpate le barche da Genova. Calp: “Se succede qualcosa ai nostri ragazzi bloccheremo tutto”
