Giornata dell’Alzheimer: il congresso dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenze di Asl3

Genova. In Italia ad oggi sono circa due milioni le persone con demenza o con una forma di declino cognitivo e circa quattro milioni sono i loro familiari. Il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Nell’ambito di questa giornata di sensibilizzazione, venerdì 19 settembre i Centri Disturbi Cognitivi e Demenze genovesi Asl3 hanno organizzato un congresso presso la Sala Quadrivium (p.zza Santa Marta 2, Genova) per operatori, pazienti e caregiver, in collaborazione con E.O. Ospedali Galliera e Ospedale Policlinico San Martino.

Il congresso si propone, nella sessione mattutina, di indicare ai clinici il comportamento più adeguato, appropriato, efficace, efficiente e utile per la gestione della persona con demenza, in quella pomeridiana, rivolta alla popolazione generale, di sensibilizzarla su queste tematiche e, per i caregiver attualmente coinvolti nell’ assistenza, di informarli sui servizi sanitari, sociali e di tutela di cui possono disporre.

Programma

Ore 8 – 8.45 Registrazione partecipanti

Ore 8.45 – 9 Saluti Autorità

Ore 9 – 9.30 Introduzione: il senso del progetto – Claudio Ivaldi, Coordinatore Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) Asl3

Ore 9.30-10 Implementazione e diffusione LG-ISS – Luca Mazzella, Responsabile Ambulatori di Neurologia (CDCD) e Parkinson Asl3

Ore 10-10.30 Demenza vascolare – Massimo Del Sette, Direttore S.C. Neurologia Ospedale Policlinico San Martino

Ore 10.30-11 Ruolo del danno vascolare nelle malattie degenerative ed infiammatorie – Claudio Marcello Solaro, Direttore S.C. Neurologia E.O. Ospedali Galliera

Ore 11-11-30 Pausa

Ore 11.30-12.00 Contributo del neuroimaging alla diagnosi di demenza – Stefano Raffa, Medicina Nucleare Ospedale Policlinico San Martino

Ore 12-12.30 Il ruolo dell’infermiere nel CDCD – Anna Maria Russo, Infermiere Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) Asl3

Ore 12.30-13 Discussione

SESSIONE POMERIDIANA APERTA AL PUBBLICO

Ore 14.30-15 Presentazione della giornata e presentazione questionario per l’utenza – Claudio Ivaldi; Camilla Prete, Responsabile CDCD Galliera S.C. Geriatria E.O. Ospedali Galliera

Ore 15-15.30 Prevenzione della demenza; cosa fare? – Fabio Bandini, Direttore S.C. Neurologia Asl3

Ore 15.30-16 Lo sforzo di riorganizzazione dei CDCD liguri (cosa vogliamo migliorare) – Claudio Ivaldi

Ore 16-16.30 La richiesta di invalidità – Giada Guainazzo, Assistente Sociale Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) Asl3;

Francesca Simonetta, Assistente Sanitario Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) Asl3

Ore 16.30-17 Considerazioni sulle risposte al questionario – Associazioni degli utenti ed Enti del Terzo Settore