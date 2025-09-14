  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Memoria vivente

Genova celebra i 100 anni del partigiano Giotto: la festa per Giordano Bruschi a Molassana

"Un instancabile testimone e narratore dei temi della Resistenza"

partigiano giotto

Genova. Un doppio evento celebrativo si terrà a Molassana per celebrare due importanti ricorrenze: il centesimo compleanno del partigiano Giordano Bruschi, noto come “Giotto”, e la prima giornata dedicata agli Internati Militari Italiani (IMI).

Il cuore delle celebrazioni sarà la festa per il partigiano “Giotto”, che si terrà sabato 20 settembre a partire dalle 16.00 presso il Giardino della Casetta dei Filtri del Circolo Sertoli, in Via San Felice. L’assessore alla Cultura del Municipio IV Media Val Bisagno, Marina Pastorino, ha sottolineato l’importanza di festeggiare questo traguardo con una figura che ha “dato così tanto ai giovani della nostra città”, definendolo un “instancabile testimone e narratore dei temi della Resistenza“.

Le celebrazioni inizieranno venerdì 19 settembre alle ore 17.00, presso l’Auditorium di Via Molassana 74F, con la presentazione del libro “Una famiglia genovese nella Seconda Guerra Mondiale. L’epistolario dei fratelli Gualco” di Chiara Persico. Il volume racconta la storia di una famiglia operaia genovese durante il conflitto attraverso un centinaio di lettere autentiche. In particolare, il libro si sofferma sulla vicenda di Erminio Gualco, uno degli oltre 600.000 soldati italiani internati in Germania dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. L’evento rappresenta un modo per commemorare il sacrificio di questi giovani, in occasione della prima giornata a loro dedicata, che ricorre il 20 settembre.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.