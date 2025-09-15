Gimme Five Day, giornata di studio e terapie alternative al Gaslini insieme all’Esercito Italiano

Genova, 15 Settembre 2025. Nella giornata del 13 settembre, presso l’Istituto ospedaliero Giannina Gaslini, si è tenuto l’evento “Gimme Five Day 2.0”, importante manifestazione curata dalla fondazione Il Porto dei Piccoli, organismo che si rivolge a bambini e ragazzi che affrontano malattie fornendo supporto gratuito grazie al suo team di professionisti, dedicando particolare attenzione a tutto il nucleo familiare.

La manifestazione, aperta nella mattinata dal convegno “To cure, to care” sul tema degli interventi assistiti con gli animali nella cura dei pazienti pediatrici, è proseguita nel pomeriggio, presso il parco dell’Istituto, con la parte dedicata alla cinofilia per famiglie, personale sanitario, operatori di pet therapy, insegnanti e caregivers.

Il Comando Militare Esercito “Liguria” ha presenziato con il proprio personale insieme ad operatori del Centro Militare Veterinario di Grosseto i quali, intervenuti con un binomio cinofilo, hanno preso parte alle dimostrazioni unitamente alle principali unità del territorio, tra le quali Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Scuola Italiana Cani da Salvataggio e Soccorso Alpino.

L’evento ha riscosso un notevole successo con grande interesse e partecipazione da parte dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, che hanno potuto così apprezzare una delle componenti specialistiche dell’Esercito, che quotidianamente, in territorio nazionale ed estero, opera con abnegazione nell’assolvimento dei compiti assegnati.