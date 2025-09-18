“Ghe Semmo”, a Campomorone il festival musicale in dialetto ligure

Campomorone. Torna a Campomorone Ghe Semmo, il festival musicale in dialetto ligure che ha come obiettivo valorizzare la lingua genovese e l’identità culturale del territorio, promuovere il dialogo tra le diverse generazioni e allargare anche i confini musicali ad altre regioni italiane.

Arrivato alla settima edizione, l’evento si svolgerà sabato 20 settembre al Cabannun dei Giardini Dossetti di Campomorone.

Si inizierà già alle 17.00 con alcune letture per bambini in genovese a cura della biblioteca civica Balbi. Alle 18.00 Poexie da nostra taera a cura di Ennio Cirnigliaro, Mario Traversi, Andreina Solari e Natalin Trincheri. Alle 19.00 apertura degli stand gastronomici da parte degli operatori economici di Campomorone con piatti della tradizione ligure.

Alle 20.45 inizierà il concerto. L’evento sarà trasmesso dall’emittente televisiva Telenord nell’ambito dello speciale “Scignoria!”: presenta Gilberto Volpara, con la partecipazione di Franco Bampi. Ospite d’eccezione Andrea Di Marco.

Si esibiranno dal vivo una serie di artisti liguri, ma anche altri provenienti dalle Marche e dalla Basilicata: Paolo Besagno & The Great Complotto, Andrea Facco, Chiara Franzi e Mike fC; I Mandilla, Max Torrigin, Il Pastore (Marche), Chiara D’Auria, Luigi Pelosi e Gabriel Ambrosone (Basilicata). La direzione artistica è di Michele Ferron, l’ingresso è gratuito.