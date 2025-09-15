Genova Tattoo Convention, tutto pronto per la nuova edizione: “20 anni di arte sulla pelle”

Genova. Genova Tattoo Convention compie vent’anni e torna venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 allo Stadium adiacente al Centro Commerciale Fiumara (lungomare Giuseppe Canepa 155, Sampierdarena). Con oltre 150 artisti attesi e migliaia di visitatori ogni anno, l’evento è tra le manifestazioni storiche più seguite in Italia dedicate al tatuaggio. Dal 2005 a oggi ha saputo unire tecnica, creatività e cultura, diventando un punto di riferimento per tatuatori da tutta Europa.

Nella scorsa edizione, 150 artisti dell’inchiostro, tra cui professionisti originari di Italia, Olanda, Spagna, Slovenia e Sri Lanka, si sono sfidati in numerose gare con l’obiettivo di aggiudicarsi il titolo di miglior tatuatore in diverse categorie artistiche. «Genova Tattoo Convention non è soltanto un’occasione per farsi tatuare – spiega Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, direttore artistico della manifestazione – ma anche un momento per vivere il tatuaggio come forma d’arte. Celebrare i vent’anni di questo evento significa riconoscere il valore e il talento di chi, con dedizione e tecnica, riesce a trasformare la pelle in un’opera d’arte».

NOVITÀ DELLA DICIOTTESIMA EDIZIONE

Tra le novità del 2025 la conduzione affidata ad Alex Flyer, content creator genovese noto su TikTok per i suoi video ironici sulla vita cittadina. Alex accompagnerà il pubblico tra gli stand, le competizioni e gli appuntamenti principali dei tre giorni con il suo stile diretto e coinvolgente. Confermata anche per quest’anno la gara a tema, una categoria speciale che propone ogni volta una sfida creativa diversa. Il tema del 2025 sarà “Genova”, un omaggio alla città che ospita da vent’anni Italia Tattoo Convention. Anche quest’anno, i premi delle competizioni saranno realizzati a mano e ispirati a una figura simbolica; nel 2024 era stata scelta Frida Kahlo.

GARE DI TATUAGGI

Anche per l’edizione 2025, Genova Tattoo Convention propone un ampio programma di competizioni, che scandiscono i tre giorni di manifestazione e permettono a tatuatori e tatuatrici di confrontarsi su tecnica, stile e creatività. Le gare sono gratuite e aperte agli artisti maggiorenni: per partecipare è sufficiente presentarsi al punto informazioni entro gli orari indicati. Ogni tatuaggio, eseguito per almeno l’80% durante la Convention (fatta eccezione per la categoria “Best Artist”), può essere candidato.

Si comincia venerdì 26 settembre: l’apertura è prevista alle 14, mentre dalle 17 sarà possibile iscriversi alla gara “Open Tattoo”, dedicata a tutti i tatuaggi realizzati in giornata, indipendentemente da stile o dimensione. Le valutazioni della giuria iniziano alle 20.30 e si concludono con le premiazioni alle 21.30.

Sabato 27 settembre, la manifestazione apre alle 12 e prosegue con le gare pomeridiane. Dalle 16 alle 17 sono aperte le iscrizioni per tre categorie: “B/N Tattoo Small/Medium” e “Color Tattoo Small/Medium”, rivolte a tatuaggi di dimensione massima 15 cm (con tolleranza del +20%), e la gara a tema, che quest’anno è dedicata a “Genova”. Le valutazioni si tengono dalle 20, seguite dalle premiazioni alle 22, che includono anche il riconoscimento al miglior tatuaggio della giornata (“Best of Day”).

Domenica 28 settembre, ultimo giorno della Convention, l’apertura è alle 12. Dalle 16 è possibile iscriversi alle ultime quattro categorie in programma: “B/N Tattoo Big” e “Color Tattoo Big”, riservate a tatuaggi oltre i 20 cm (con tolleranza del -10%), “Best Artist”, dedicata ai lavori più significativi degli artisti presenti (anche se non eseguiti in Convention) e “Crazy Tattoo”, una categoria più libera, pensata per dare spazio alla sperimentazione e all’ironia. Alle 17.30 si tiene inoltre la selezione per “Miss Tattoo Genova”. A chiusura della giornata, oltre alle premiazioni delle singole categorie e al riconoscimento “Best of Day”, viene assegnato il titolo di “Best of Show”, riservato al miglior tatuaggio realizzato nei tre giorni di manifestazione.

CONCORSO MISS TATTOO

Anche quest’anno, il programma della convention include il concorso Miss Tattoo, un’opportunità per le donne di esprimere la loro arte e personalità attraverso i tatuaggi. Per partecipare, basta iscriversi gratuitamente entro le 16.30 al punto informazioni in loco. I requisiti sono semplici: essere maggiorenni, scegliere un outfit (che può essere un vestito, intimo o costume) e avere almeno un tatuaggio, senza limitazioni di dimensioni. La vincitrice riceverà un trofeo e avrà la possibilità di partecipare alla finale di Miss Tattoo Italia Genova 2026.

BIGLIETTI

I biglietti per la Genova Tattoo Convention sono disponibili esclusivamente alle casse della manifestazione. Il biglietto unico ha un costo di 15€ e offre accesso a tutti e tre i giorni dell’evento. Acquistandolo il venerdì, si ha diritto all’ingresso per venerdì, sabato e domenica. Se acquistato di sabato, il biglietto consente l’accesso per sabato e domenica, mentre se acquistato la domenica, è valido solo per quel giorno. L’ingresso è gratuito per i minori di 15 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità. Per motivi igienici, non è consentito l’ingresso agli animali.

Le selezioni per tatuatori e tatuatrici sono chiuse e tutti gli stand sono già stati assegnati. Oltre a rappresentare un punto d’incontro per tatuatori, fornitori e appassionati, la manifestazione offre un’occasione preziosa per esplorare diversi stili artistici e assistere a competizioni in cui gli artisti si sfidano per il titolo di miglior tatuatore in numerose categorie. La manifestazione celebra i tatuatori e la loro arte, ponendo al centro tecnica, creatività e passione.