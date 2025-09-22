Torna la Genova Tattoo Convention, dal 26 al 28 settembre allo Stadium della Fiumara

Genova. La Genova Tattoo Convention festeggia i suoi vent’anni e torna dal 26 al 28 settembre 2025 allo Stadium di Sampierdarena. Nata nel 2005, la manifestazione è tra le più longeve in Italia e richiama ogni anno oltre 150 artisti e migliaia di appassionati, confermandosi punto di riferimento per la cultura del tatuaggio in Europa.

Il cuore della Genova Tattoo Convention restano le competizioni, aperte a tatuatori e tatuatrici maggiorenni, che scandiranno i tre giorni di convention. Si parte venerdì con l’“Open Tattoo”, mentre sabato spazio alle categorie bianco/nero e colore “Small/Medium” e alla gara a tema, quest’anno dedicata a Genova.

Domenica alla Genova Tattoo Convention sarà invece la volta dei tatuaggi “Big”, della categoria “Best Artist” e della più libera “Crazy Tattoo”. Ogni giornata si chiuderà con il premio “Best of Day”, fino al titolo finale di “Best of Show”.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il concorso Miss Tattoo, che offre la possibilità di esprimere personalità e creatività attraverso i tatuaggi.

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco: 15 euro per l’ingresso valido fino a tre giorni, gratuito per minori di 15 anni e accompagnatori di persone con disabilità.