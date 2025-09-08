Genova e la Liguria rafforzano i legami con la Slovacchia: Salis e Bucci incontrano l’ambasciatrice Wursterovà

Genova. Questa mattina, a Palazzo Tursi, la Sindaca di Genova Silvia Salis, insieme all’Assessora a Commercio, Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin, ha ricevuto Karla Matiaško Wursterová, Ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, accompagnata dalla Console Onoraria Raffaella Poggio.

Al centro del colloquio la prossima visita ufficiale del Presidente slovacco Peter Pellegrini, prevista per il 3 ottobre, che includerà l’inaugurazione del Consolato Onorario slovacco a Genova e un business forum con incontri bilaterali tra imprenditori italiani e slovacchi, ospitato a Palazzo Tursi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire la collaborazione tra Genova e la Slovacchia in ambiti strategici come economia, cultura, turismo, tecnologia, agroalimentare e sport.

La Sindaca ha ringraziato l’Ambasciatrice e la Console Onoraria per il costante impegno nel rafforzare i rapporti istituzionali, economici e culturali, sottolineando l’importanza di consolidare legami stabili e duraturi tra Genova e la Slovacchia.

Nel pomeriggio l’incontro in Regione: il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto l’Ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia Karla Matiaško Wursterová, accompagnata dalla Console Onoraria Raffaella Poggio.

Al centro del colloquio la prossima visita ufficiale del Presidente slovacco Peter Pellegrini, prevista per il 3 ottobre, che includerà l’inaugurazione del Consolato Onorario slovacco e incontri bilaterali tra imprenditori italiani e slovacchi.

L’incontro di oggi ha rappresentato un’occasione per approfondire la collaborazione tra Genova e la Slovacchia in ambiti strategici come economia, cultura, turismo, tecnologia, agroalimentare e sport, con un occhio di riguardo per le tradizioni musicali di entrambi i territori.

Il presidente Bucci ha ringraziato l’Ambasciatrice e la Console Onoraria per l’ impegno nel rafforzare i rapporti istituzionali, economici e culturali, sottolineando l’importanza di consolidare legami stabili e duraturi tra Genova e la Slovacchia.