Genova protagonista de “Il pranzo della domenica-italiani a tavola”

Genova. Domenica 21 settembre Genova sarà tra le città protagoniste de “Il Pranzo della Domenica – Italiani a Tavola”, iniziativa nazionale sostenuta dal Comune di Genova e promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), dal Ministero della Cultura e da ANCI, a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Dalle 13.30 Calata Mandraccio del Porto Antico si trasformerà in una grande tavolata collettiva alla quale sono stati invitati, dagli organizzatori, rappresentanti delle associazioni del territorio, onlus e sportivi. Presente anche la sindaca di Genova Silvia Salis che porterà un saluto ai partecipanti.

Sarà un’occasione per celebrare il pranzo domenicale come tradizione identitaria e inclusiva, capace di unire generazioni e raccontare le culture locali attraverso il cibo.

L’appuntamento genovese si inserisce in una rete di eventi che coinvolgerà undici città capofila e decine di Comuni italiani. L’obiettivo è trasformare il pranzo domenicale da consuetudine familiare a patrimonio condiviso, visibile nelle piazze e riconosciuto come espressione viva della cultura italiana.

Il Porto Antico diventerà così uno dei palcoscenici principali di una grande esperienza collettiva che unisce l’Italia attorno a una tavola comune, valorizzando la cucina non solo come arte culinaria, ma come simbolo identitario e culturale.

Grazie alla collaborazione con la Rai, la giornata sarà raccontata in una lunga diretta di “Domenica In – Speciale Unesco” su Rai1, con collegamenti da Genova e dalle altre piazze italiane, arricchiti dalla presenza di esponenti della cultura, dello spettacolo e dello sport.

L’elenco completo dei Comuni partecipanti e tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili nella pagina dedicata: ancicomunicare.it/il-pranzo-della-domenica-anci-masaf.