Genova. Genova torna in piazza in solidarietà con la popolazione di Gaza, contro il genocidio e per supportare la missione della Global Sumud Flotilla – ripartita proprio in queste ore – e lo fa in un sabato sera che ha visto diversi fronti di manifestazione. Ancora in migliaia – 25mila stimati – al corteo annunciato nei giorni scorsi e che ha visto unità di intenti di realtà come Music For Peace, Calp, Usb ma anche Cgil, Uil, associazioni studentesche e la curia cittadina: a Genova anche una veglia solenne di preghiera in cattedrale, alla quale hanno partecipato anche le massime autorità politiche e istituzionali.

La fiaccolata, al suo avvio, però, si è divisa in due tronconi. Una parte di manifestanti, soprattutto portuali del Calp e collettivi studenteschi, si è staccata dal corteo per dirigersi verso varco Etiopia. Questo dopo che i portuali hanno diffuso la notizia che una nave della compagnia israeliana Zim, attraccata in porto, starebbe caricando merci pericolose, forse anche armi.

A un certo punto, al presidio, è arrivato l’annuncio che “la nave è stata bloccata”. Questo ha scatenato cori e applausi dei presenti. Più precisamente, “la nave ha abbandonato il porto in serata senza aver caricato i container”, ha spiegato il presidente di Music For Peace Stefano Rebora.

Il percorso della fiaccolata per Gaza

Nella versione “originale”, il corteo che compone la fiaccolata per Gaza si sposta dalla sede di Music for Peace verso via Milano per raggiungere stazione Marittima, stazione Principe, via Balbi, per portare saluti e sostegno agli studenti universitari che hanno occupato il rettorato e sono stati denunciati dal rettore Federico Delfino. Il corteo sotto l’università occupata, per dare un segnale di supporto agli studenti: “Il rettore ritiri le denunce, i giovani sono il futuro”.

guarda tutte le foto 14



Gaza, Genova torna in piazza: fiaccolata e presidio contro le navi delle armi

Il corteo prosegue verso piazza della Nunziata, le gallerie, via Roma, piazza De Ferrari e piazza Matteotti.

Venerdì il presidente di Music For Peace Stefano Rebora (che ha denunciato lo stallo della trattativa per l’invio degli aiuti via terra per le restrizioni imposte da Israele: qui l’articolo) ha ribadito che si tratta di una “manifestazione umanitaria e pacifica per gridare forte ‘non in mio nome’ e per chiedere al governo di prendere una posizione chiara e decisa”. Ad promuoverla sono le stesse tante associazioni e sigle che hanno organizzato la fiaccolata del 30 agosto che aveva portato in piazza 50mila persone sulla sopraelevata di Genova. Ci sono fra gli altri i portuali del Calp, la Cgil, l’Usb, ma anche l’Arci, Uil, partiti e associazioni, oltre agli studenti di Osa e di Cambiare Rotta

A sintetizzare l’unità questa volta l’assenza di bandiere di partito o sindacato: in piazza solo fiaccole e bandiere palestinesi.

La veglia in San Lorenzo: i partecipanti si uniranno al corteo

In cattedrale a San Lorenzo è iniziata alle 20.30 la veglia di preghiera per la pace promossa dall’arcivescovo Marco Tasca e organizzata dalla comunità di Sant’Egidio. Alla veglia partecipano fra gli altri il governatore Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. La stessa Curia, attraverso i social, suggerisce ai partecipanti di unirsi al corteo al termine della veglia.

“Il mondo sta vivendo una situazione molto difficile e delicata – le parole del presidente della Regione Marco Bucci – il nostro arcivescovo Marco Tasca ha invitato tutta la comunità genovese a raccogliersi in un momento forte di riflessione e preghiera. Questa veglia ci ricorda che il bene della pace, troppe volte dato per scontato, in moltissime aree del mondo è un miraggio che popoli sfiniti non riescono a raggiungere. Il dramma tra Ucraina e Russia, quello della Terra Santa con la guerra tra Israele e Palestina sono i conflitti che maggiormente scuotono ogni giorno le nostre coscienze, ma non può lasciare indifferenti il lungo elenco di Paesi in cui quella della armi è la quotidiana e unica voce che sentono intere popolazioni stremate, che l’arcivescovo ci ha invitato a non dimenticare”.

La sindaca di Genova Silvia Salis si è unita al corteo dopo la veglia, all’altezza di piazza Della Nunziata: “E’ importante che Genova faccia sentire la sua voce su questo tema, Genova è stata capofila di questa mobilitazione dall’inizio, perché è nel nostro dna, è nella nostra storia stare sempre dalla parte di chi resiste. Palestina libera”. E sulla Global Sumud Flotilla, ripartita questa sera dalla Grecia: “Questa missione sta andando avanti è una missione che deve avere avere una tutela internazionale perché ha un forte valore non solo simbolico ma materiale, preferisco non commentare e stendere un velo pietoso su chi dice che questa missione serve solo a screditare il governo e non a cercare la pace”. E poi ancora, in piazza Matteotti: “Proteggere i civili, proteggere i bambini non e una scelta, e un obbligo. Il governo non può più ignorare queste piazze piene. Io vi chiedo una cosa: manifestate sempre in modo pacifico, non dobbiamo dare alibi a chi attacca queste manifestazioni. Grazie Genova perché lo spirito di questa città è tornato a farsi sentire”.

La delegazione italiana della Flotilla: “Missione va avanti”

Intanto la Global Sumud Flotilla, in serata, è ripartita verso Gaza dopo una lunga sosta tecnica davanti a Creta, sosta che si è resa necessaria per riparare alcune barche dopo gli attacchi di droni, ma anche per discutere dopo le proposte di mediazione arrivate dal governo e dalla Chiesa del Patriarcato e ieri anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Qualcuno dei 450 partecipanti ha deciso di rientrare per tornare al lavoro o perché non se l’è sentita di proseguire una missione che potrebbe diventare ora molto pericolosa ma la stragrande maggioranza dei partecipanti alla Flotilla ha deciso di tenere la barra dritta su Gaza. Rientrata in Italia la portavoce Maria Elena Delia, “al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l’incolumità dei membri italiani dell’equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi della missione nel rispetto del diritto”.

Dopo le voci diffuse da alcuni media su un abbandono di buona parte della delegazione italiana è arriva la nota ufficiale dei portavoce della delegazione italiana: “Nonostante i sabotaggi la missione continua. L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone”. Così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla sottolineando che la componente italiana è ancora presente sulle barche. “La delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone – viene sottolineato – di cui circa 40 sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l’attività insieme all’equipaggio di terra. Tra di loro la portavoce Maria Elena Delia, come è stato già comunicato”. “La missione è complessa e delicata – sottolinea la delegazione italiana della Flotilla -. Le imbarcazioni sono state più volte attaccate da droni militari, il governo israeliano minaccia attacchi da settimane, il livello di stress a cui sono sottoposte le persone a bordo è rilevante. A questo si aggiunge che ieri la Farnesina ha inviato un comunicato ai familiari dei partecipanti italiani alla missione, affermando che alcuna protezione verrà garantita in caso di attacco di Israele: un atto di sabotaggio gravissimo”. E viene aggiunto che “per queste ragioni, oltre che per altre di natura personale, è assolutamente legittimo considerare il fatto di fermarsi sulla terraferma”. Gli attivisti affermano che “ridurre la Global Sumud Flotilla al solo scopo (seppur importantissimo) della consegna degli aiuti umanitari è strumentale al boicottaggio della missione, e quindi all’ennesimo sostegno alle illegalità di Israele. Fin dall’inizio l’attenzione massima della Global Sumud Flotilla è stata rivolta al blocco navale – illegale dal 2007 – di Israele a largo di Gaza, sull’assedio alla popolazione palestinese, sull’occupazione coloniale, sul genocidio che ogni giorno, anche mentre scriviamo, genera sofferenza, fame, distruzione e morte per due milioni di persone”. “La delegazione italiana – concludono – continua la navigazione insieme al resto della flotta internazionale verso est. All eyes on Gaza”.

Altre barche in partenza dalla Sicilia con la Freedom Flotilla

Due nuove flotte, una decina di barche, due al porticciolo di San Giovanni Li Cuti e le altre in rada, si preparano a prendere il mare da Catania per Gaza. Sono quelle organizzate da Thousand Madleens to Gaza & Freedom Flotilla Coalition, che, meteo permettendo, dovrebbe salpare prima di sera dal capoluogo etneo. La flotta, spiegano gli organizzatori delle due nuove flottiglie, partirà per “sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra”. “Navigheremo – dicono – perché le potenze mondiali consentono l’assedio illegale di Gaza da parte di Israele. Navigheremo per romperlo, per smascherare i sistemi che sostengono i crimini di guerra di Israele, e per affermare i diritti del popolo palestinese”.