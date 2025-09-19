Una settimana all’insegna della “mixology”: torna la Genova Cocktail Week

Genova. Una settimana interamente dedicata alla “mixology”, in cui degustare drink preparati dai migliori artisti e artiste dello shaker: inizia martedì 23 settembre e prosegue sino a domenica 28 la Genova Cocktail Week, progetto sviluppato e organizzato da Rete Contatto Genova e supportato da Camera di Commercio di Genova e FIPE – Confcommercio Genova.

Il tema di quest’anno sarà:“Il mondo a Genova – il giro del mondo/porti”, un viaggio che parte dai bar e approda al cuore della città, tra spezie, suoni e contaminazioni culturali che da sempre caratterizzano il porto ligure. La rassegna è anticipata dagli AperiRolli, l’appuntamento con i palazzi dei Rolli, la musica e la mixology in calendario sabato 20 settembre in via Garibaldi.

Come funziona

Si prosegue poi martedì: grazie al Diario di Bordo, acquistabile su www.contattogenova.it, i partecipanti potranno vivere l’esperienza come un vero itinerario. Ogni tappa vale un visto, ogni visto un ricordo. Il diario dà diritto al bicchiere ufficiale della manifestazione e a vantaggi esclusivi per l’evento finale del 28 settembre al MOG – Mercato Orientale Genova.

Durante la settimana, i cocktail bar genovesi ospiteranno eventi speciali, masterclass, guest shift e serate a tema: ogni locale diventerà un porto da scoprire, con drink list dedicate ai brand partner e proposte che uniscono tradizione e innovazione. Il viaggio culminerà domenica 28 settembre al MOG – Mercato Orientale di Genova, trasformato in un grande “porto delle spezie”: 12 postazioni dedicate ai brand e ai locali coinvolti, degustazioni, masterclass, talk e intrattenimento.

Con il biglietto degustazione il pubblico avrà diritto ad accedere a tre degustazioni (alcoliche e/o analcoliche) mentre chi avrà già acquistato il Diario di Bordo potrà accedervi a condizioni agevolate.

“Questo evento nasce dalla necessità di porre l’attenzione sul mondo della miscelazione genovese e di come questo si leghi ad un’economia della notte di qualità, consapevole e responsabile. Siamo molto soddisfatti di aver presentato al pubblico almeno una proposta alcol-free per ogni tappa di questo viaggio intorno al mondo affinché la manifestazione possa essere accessibile a tutti e soprattutto inclusiva – dice Alessandra Rouabhi presidente di Rete Contatto Genova – Oltre all’offerta cocktail saranno tanti gli eventi di divulgazione della cultura e della consapevolezza del bere di qualità”.

Genova Cocktail Week, un’esperienza inclusiva e responsabile

Genova Cocktail Week promuove il bere consapevole e responsabile, invitando il pubblico a godersi l’esperienza con equilibrio. Ogni locale proporrà anche signature analcolici, per garantire che la manifestazione sia un viaggio adatto a tutti i gusti e tutti i palati.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter affiancare un evento come la Genova Cocktail Week, che promuove il bere consapevole e responsabile, in linea con la filosofia di Fipe Confcommercio. – aggiunge Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova – Iniziative di questo genere dimostrano ancora una volta come i nostri imprenditori sappiano essere l’anima della città, capaci di coniugare qualità, cultura e accoglienza, contribuendo a rendere Genova sempre più attrattiva e viva”.

“Grazie alla Cocktail Week i locali e i professionisti genovesi aderenti a Genova Gourmet Bartender animeranno la settimana del nautico con un programma incentrato sulla qualità dei prodotti e il bere responsabile, pensata per accompagnare gli espositori e visitatori nelle loro serate ‘fuori salone’”, conclude Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova.

Info e programma completo a questo link.