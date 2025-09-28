Dal beer yoga agli incontri coi produttori, torna il Genova Beer Festival

Genova. Torna da venerdì 3 a domenica 5 ottobre il Genova Beer Festival, in programma ancora una volta negli spazi di Villa Bombrini, a Cornigliano.

Oltre 130 birre alla spina, e 17 birrifici artigianali, dalla Liguria e dall’Italia oltre a tre produttori internazionali con birre classiche e altre che, probabilmente, in pochi hanno gustato. Un’area food, per non bere a stomaco vuoto, con otto stand e proposte per tutti i gusti, dall’antipasto al dessert.

Il Genova Beer Festival consente anche di scoprire la settecentesca Villa Bombrini con le sue sale e stanze segrete in due visite guidate (sabato e domenica alle 16), ed è sempre a disposizione il grande giardino.

Tra le novità di quest’anno, un mercatino dell’artigianato locale di qualità. E domenica, spazio al gusto con il mercato agroalimentare in collaborazione con Slow Food.

Laboratori e spazio famiglie al Genova Beer Festival

Tornano i laboratori del Genova Beer Festival, alcuni già sold out (qui trovate programma e form per iscriversi): birre agricole, di filiera, straniere, il racconto appassionato di Simone Cantoni, il tour guidato da Zena Pub Crawlers, l’abbinamento con i formaggi e i piatti degli chef genovesi, e ancora l’esperienza di chi la birra se la fa in casa.

Molto apprezzata anche l’esperienza del Beer Yoga. Un modo per trovare l’equilibrio tra corpo, mente e boccale: sabato pomeriggio, ore 17, nel giardino della villa.

Come ogni anno, le famiglie sono benvenute: al Genova Beer Festival gli animatori de La Giostra della Fantasia proporranno per i più piccoli i loro giochi e laboratori creativi sabato e domenica pomeriggio.

Come arrivare a Villa Bombrini

In auto, con un parcheggio ampio e gratuito, ma ancora meglio con il trasporto pubblico – anche per evitare di mettersi alla guida avendo bevuto. Le stazioni ferroviarie di Genova Cornigliano e Sampierdarena distano 15 minuti a piedi, gli autobus fermano a pochi passi. Esiste anche una convezione taxi, con sconto del 10%.

Biglietti

Al Genova Beer Festival si entra con un biglietto: 8 euro l’intero, 6 euro il ridotto (qui l’elenco delle convenzioni). E’ possibile acquistarlo in anticipo su internet.