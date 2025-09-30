Genova accoglie il Congresso degli Specializzandi in Pediatria: in 300 in arrivo da tutta Italia

L’Osservatorio Nazionale Specializzandi in Pediatria (ONSP), fondato nel 2002, rappresenta i medici in formazione specialistica di tutte le Scuole di Pediatria italiane. Da oltre vent’anni favorisce il confronto tra giovani pediatri, valorizza le eccellenze formative e collabora con il Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione per garantire una preparazione sempre più adeguata alle sfide della pediatria contemporanea.

Il programma si aprirà con due giornate precongressuali presso Villa Quartara, sede di Gaslini Academy e l’Istituto Giannina Gaslini, dedicate a corsi pratici su temi centrali della pediatria, dalle emergenze neonatali alle malattie rare. Seguiranno due giornate plenarie ai Magazzini del Cotone con sessioni dedicate a neonatologia, neurologia, endocrinologia, gastroenterologia, emato-oncologia e pneumo-allergologia, oltre a spazi di riflessione sul futuro della ricerca pediatrica.

La ventesima edizione del congresso sarà presieduta da Andrea Santangelo, dottorando in Scienze Pediatriche, e Chiara Campone, specializzanda in Pediatria, che guideranno i lavori congressuali insieme al Comitato Organizzatore e a una Faculty composta da Medici in Formazione della scuola genovese.

Tra i relatori figurano alcuni dei nomi più autorevoli della pediatria genovese, accanto a numerosi giovani colleghi provenienti da tutta Italia.

https://gasliniacademy.org/events_attachments/30/program/Programma%20plenaria.pdf

L’appuntamento genovese, che celebra la ventesima edizione del Congresso, sarà quindi un’occasione di confronto, crescita e condivisione per centinaia di specializzandi, confermando il ruolo dell’ONSP come voce unitaria e laboratorio di idee per la pediatria del futuro.

La scelta di ospitare il congresso nella nostra città conferma il prestigio della Scuola di specializzazione in pediatria dell’Università di Genova, diretta dal prof. Mohamad Maghnie, e la sua capacità di attrarre e ispirare medici in formazione provenienti da tutto il Paese.