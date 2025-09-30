  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Altre news

Genova accoglie il Congresso degli Specializzandi in Pediatria: in 300 in arrivo da tutta Italia

Due giorni di confronto per la ventesima edizione del congresso. Ad ospitarlo Villa Quartara, sede di Gaslini Academy e l'Istituto Giannina Gaslini

infermiera gaslini neonato
Genova. Il Congresso ONSP – Osservatorio nazionale specializzandi in pediatria, alla sua XX edizione, è organizzato in collaborazione con la Scuola di specializzazione in pediatria dell’Università di Genova, diretta da Mohamad Maghnie, l’lRCCS Istituto Giannina Gaslini, il comitato direttivo e i referenti ONSP Chiara Campone e Andrea Santangelo. Provider del congresso è Gaslini Academy,  il centro internazionale di studi e formazione dell’IRCCS Gaslini che promuove, progetta e realizza attività formative nei campi della ricerca scientifica, della medicina e della sanità.

L’Osservatorio Nazionale Specializzandi in Pediatria (ONSP), fondato nel 2002, rappresenta i medici in formazione specialistica di tutte le Scuole di Pediatria italiane. Da oltre vent’anni favorisce il confronto tra giovani pediatri, valorizza le eccellenze formative e collabora con il Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione per garantire una preparazione sempre più adeguata alle sfide della pediatria contemporanea.

Il programma si aprirà con due giornate precongressuali presso Villa Quartara, sede di Gaslini Academy e l’Istituto Giannina Gaslini, dedicate a corsi pratici su temi centrali della pediatria, dalle emergenze neonatali alle malattie rare. Seguiranno due giornate plenarie ai Magazzini del Cotone con sessioni dedicate a neonatologia, neurologia, endocrinologia, gastroenterologia, emato-oncologia e pneumo-allergologia, oltre a spazi di riflessione sul futuro della ricerca pediatrica.

La ventesima edizione del congresso sarà presieduta da Andrea Santangelo, dottorando in Scienze Pediatriche, e Chiara Campone, specializzanda in Pediatria, che guideranno i lavori congressuali insieme al Comitato Organizzatore e a una Faculty composta da Medici in Formazione della scuola genovese.

Tra i relatori figurano alcuni dei nomi più autorevoli della pediatria genovese, accanto a numerosi giovani colleghi provenienti da tutta Italia.

https://gasliniacademy.org/events_attachments/30/program/Programma%20plenaria.pdf

L’appuntamento genovese, che celebra la ventesima edizione del Congresso, sarà quindi un’occasione di confronto, crescita e condivisione per centinaia di specializzandi, confermando il ruolo dell’ONSP come voce unitaria e laboratorio di idee per la pediatria del futuro.

La scelta di ospitare il congresso nella nostra città conferma il prestigio della Scuola di specializzazione in pediatria dell’Università di Genova, diretta dal prof. Mohamad Maghniee la sua capacità di attrarre e ispirare medici in formazione provenienti da tutto il Paese.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.