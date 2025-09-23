Genoa, Vieira squalificato e multato per le proteste a Bologna

Bologna. Il rigore assegnato al Bologna contro il Genoa ha fatto discutere durante la settimana. In molti hanno criticato la decisione, soprattutto del VAR, di punire l‘intervento di Carboni che, nonostante a volte si siano verificati episodi simili, non sembrerebbe essere da rigore. Difatti l’arbitro Collu non aveva fischiato subito. Il rigore è stato decretato dopo la chiamata al monitor ed è arrivato il gol vittoria di Orsolini.

Un episodio che ha fatto infuriare Patrick Vieira, solitamente molto calmo, espulso per proteste dopo uno scambio di battute con parte della squadra arbitrale.

Il tecnico si era poi scusato in conferenza stampa, nonostante abbia sottolineato che non avesse intenzione di mancare di rispetto: “Ho toccato la sua parte sensibile, si è sentito un po’ offeso, ma non gli ho mai mancato di rispetto. Anche loro devono capire che la parte emozionale fa parte del gioco”.

Una giornata di squalifica per il mister rossoblù e un’ammenda di 15 000 €.