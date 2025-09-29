Genoa, Vieira: “Con la Lazio la peggior partita a livello difensivo da quando sono arrivato”

Genova. Ha vissuto questo Genoa – Lazio sopra la tribuna stampa, dove di solito ci sono gli analisti che riprendono la partita, Patrick Vieira. Il mister, squalificato per questo turno di campionato, è apparso pensieroso, nel primo tempo a braccia incrociate sulla ringhiera, nella ripresa spesso in piedi.

“La partita di stasera è andata male davanti, sull’aspetto difensivo. Abbiamo lasciato troppo spazio alla Lazio e con la loro qualità hanno fatto la differenza. Sul primo gol abbiamo perso un po’ di fiducia. In generale non ho visto la squadra, forse è stata la partita più difficile. Sotto l’aspetto difensivo è stata la peggiore da quando sono arrivato”.

Vieira parla di un match sbagliato sotto tutti i punti di vista: “L’abbiamo sbagliato sia a livello tattico sia tecnico, La Lazio è stata meglio su tutti gli aspetti del gioco. Dobbiamo analizzare con calma. Loro hanno fatto la partita perfetta, noi abbiamo mancato di esperienza. Dobbiamo rimanere calmi, avere fiducia e andare in avanti”.

Vieira ha preferito non cambiare nell’intervallo: “A fine primo tempo abbiamo sviluppato situazioni interessanti con Vitinha, Colombo ed Ellertsson; eravamo dentro la partita, avevo varie opzioni ma ho voluto aspettare 15 minuti. Abbiamo finito la partita come abbiamo iniziato, per quello c’è tanta rabbia e frustrazione e dobbiamo analizzarla con calma se cambiare due o tre cose per prossima volta”.

La squadra è stata comunque incitata sotto la gradinata: “Noi siamo in debito verso i tifosi, per me è una cosa importantissima. Loro sono sempre dietro la squadra, noi dobbiamo capire che dobbiamo fare meglio la prossima partita e la cosa importante per me e per la squadra è reagire velocemente”.

Il mister è consapevole degli errori: appoggi errati che hanno regalato alla Lazio break per segnare: “Sono dettagli che noi dobbiamo togliere dal nostro gioco se vogliamo perdere punti. Continuare a lavorare su questi dettagli, terzo gol e block che hanno fatto loro abbiamo lavorato su questo”.

Per Vieira la squadra ha girato a vuoto oggi, ma l’intensità è sempre stata mantenuta nelle partite precedenti: “Per quello è importante analizzare con calma, i giocatori sul campo avevano voglia di andare a difendere in avanti, ma con i gol che abbiamo preso si deve fare meglio, dobbiamo continuare a imparare sul campo”.

Sul rigore poi revocato non si esprime: “Non avuto modo di vedere il mano, ma dobbiamo chiarire la regola per aiutare gli arbitri”.

Vieira comunque dice di aver fiducia in questa squadra: “Dall’inizio sono stato contento del gruppo, è vero che oggi è stato più passo indietro, però abbiamo fatto cose interessanti”.