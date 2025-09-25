Genoa, Vieira: “Passato il turno in bella maniera, con gol e possesso. Partita che ci dà fiducia”

Genova. “Era il nostro obiettivo passare questo turno e lo abbiamo fatto in una bella maniera con gol e possesso, questa è una partita che dà anche fiducia. Era importante”. Patrick Vieira finalmente rilassato dopo la delusione bruciante di Bologna, si gode il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia del suo Genoa.

Una partita che ha dato qualche spunto importante, come la bella prestazione di Stanciu più arretrato vicino a Frendrup: “Sì, c’è voglia di provare, la sua esperienza aiuta la squadra a gestire la palla meglio”.

La partita, con il Genoa che è andato momentanemente in svantaggio, però non è sembrata in discussione per l’atteggiamento degli uomini di Vieira:”Possiamo fare ancora passi avanti, c’era voglia di fare bene, anche per l’aspettativa della gente. Abbiamo margini di progresso se continuiamo a lavorare, c’è voglia di pressare, creare situazioni”. A rendere le cose più facili l’immediato pareggio di Frendrup, che oggi è apparso leader in campo: “Lui non è un leader a livello di voce, ma in campo. Un giocatore con esperienza, gioca come si allena. Sul campo si impegna sempre, la sua mentalità è di pensare prima alla squadra”, commenta Vieira.

Tra le note positive anche Venturino, a cui da tempo il mister voleva dare spazio: “Lui è entrato bene, ha dato energia, ha puntato l’uomo, ha fatto benissimo. Abbiamo visto in campo quello che abbiamo visto come allenamento. Lui ha voglia di giocare e deve continuare così”.

Il gol di Marcandalli è il punto esclamativo in una prova che sancisce la crescita del difensore centrale rossoblù: “Lui è una garanzia, ha confermato quello che stava facendo all’inizio del campionato, è un ragazzo serio e lavora bene”.

Bene anche Ekhator, che non segnava da un anno: “È entrato nel modo giusto e è stato presente in zona gol, altro segnale da punta centrale. Sono contento e felice per lui, è importante fare gol. Gli darà più fiducia e mi è piaciuto come è entrato con energia e il suo gioco spalle alla porta. Jeff deve continuare a crescere e deve essere esigente per crescere”.

Chi invece è apparso un po’ appannato è Gronbaek, ma Vieira non è preoccupato: “Per lui ci vuole più tempo, deve conoscere il campionato italiano, ma oggi ha mostrato qualità interessanti, ha gol e assist. Lui ha la qualità che abbiamo bisogno e questa qualità arriverà alla prossima partita”. Anche di Colombo non è preoccupato, anzi: “Oggi ha fatto l’assist. Per noi è un giocatore importantissimo per come vogliamo giocare, mette pressione sull’avversario non molla mai, per me è importantissimo, poi che l’attaccante voglia fare gol è normale”.

Unica piccola tegola è il problema all’adduttore che ha costretto Messias all’uscita, ma Vieira è piuttosto ottimista sul fatto che non sia una cosa grave”.

Lunedì arriverà la Lazio e non sarà facile: “Della Lazio conosciamo la qualità individuale anche se ora è in un momento difficile, dobbiamo recuperare fisicamente e fare una partita bella tattica di alta qualità”.