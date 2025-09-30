Genoa, Vasquez ci mette la faccia: “Non eravamo noi, voltiamo pagina”

Genova. Joan Vasquez ci mette la faccia, da vero capitano, dopo la brutta sconfitta del Genoa in casa con la Lazio. Per lui, in particolare, la partita era già iniziata molto male perché dopo neanche un minuto era già ammonito.

“È stata una partita sbagliata − spiega nella conferenza post gara − io non avevo mai avuto un’ammonizione così presto. Devo migliorare nei primi minuti, perché magari ho ancora la testa con l’atmosfera dello stadio. Per cui devo lavorare e prendermi la responsabilità. Chiaro che il cartellino non mi ha fatto arrivare forte in certe azioni. Fa la differenza contro squadre come la Lazio.Ora però devo voltare pagina”.

La squadra è apparsa subito meno sicura dopo la rete subita, ma anche la fatica di far gol sembra un po’ incidere mentalmente. L’analisi di Vasquez però guarda avanti: “È stata una serata un po’ difficile, dovevamo avere più esperienza perché sapevamo com’è la Lazio: facevano ripartenze e dobbiamo migliorare in questo. Però sono fiducioso. Sul fatto dei gol abbiamo parlato tanto, non importa chi segna. Non mi preoccupa, il gol arriverà e dobbiamo lavorare tutti per questo: da Leali a Colombo”.

Il capitano spiega che la Lazio era messa bene in campo, con giocatori forti in avanti, “noi non possiamo lasciare loro troppi metri e potevamo scivolare meglio perché poi si rischia di perdere la palla e soffriamo. Affrontavamo una squadra forte con l’atteggiamento giusto. È stata una serata difficile, tutti abbiamo sbagliato e dobbiamo guardare avanti. Mancano ancora tante partite”.

La squadra è comunque uscita con la carica della gradinata: “Prima di tutto chiediamo scusa, non siamo stati noi, può capitare una giornata così e deve restare qui. Lavoreremo per i tifosi, loro ci appoggiano sempre, sono con noi anche in trasferta. Tutti siamo consapevoli del momento difficile, tanti di noi l’hanno già vissuto. Mi prendo responsabilità di aiutare gli altri.

Il calendario tutto in salita ora propone il Napoli. L’anno scorso Vasquez segnò il 2-2 dimostrando che il Genoa sa vendere cara la pelle contro chi si gioca lo scudetto. Può essere la partita per reagire: “Certo. L’abbiamo dimostrato l’anno scorso. L’importante sono gli allenamenti e l’importante è la partita. Il fare una partita da squadra. Sono positivo. Oggi è una giornata difficile per tutti, ma nella squadra credo tanto”.