Un anno dal derby Genoa – Sampdoria: retrospettiva di una storia andata diversamente

In un anno le cose possono cambiare radicalmente. Ieri il Genoa ha battuto l’Empoli in Coppa Italia esattamente a un anno di distanza dalla sconfitta nel clamoroso derby del 25 settembre 2024. Ovviamente non crea stupore che il Grifone abbia superato il turno rispetto a quanto fatto nella scorsa edizione: per i rossoblù la vittoria di ieri non stupisce, è ordinaria amministrazione. Ad essere cambiato in maniera drastica è però il contorno: umori e condizioni delle due squadre di Genova sono opposti rispetto a un anno fa. Se la notte del derby la Sampdoria andò a dormire con una ritrovata – e sulla carta insperata – felicità, i tifosi del Genoa non provarono lo stesso stato d’animo. Oggi invece i blucerchiati si trovano in una climax drammaticamente discendente, mentre i genoani – seppur l’inizio del campionato non sia stato dei migliori – sono molto più tranquilli rispetto a un anno fa.

Gli stati d’animo prima di quel derby

A quella partita il Genoa arrivò con cinque punti raccolti nelle prime cinque giornate di Serie A, ma il sabato immediatamente precedente era stato parecchio critico. I rossoblù – ancora guidati da Alberto Gilardino – infatti avevano perso 2-0 a Venezia nella partita del grave infortunio di Ruslan Malinovskyi. La Sampdoria non aveva iniziato bene, tanto da cambiare allenatore. I blucerchiati erano già in zona playout, ma la partita prima del derby – con Andrea Sottil in panchina – registrò la prima vittoria stagionale in Serie B: 1-0 contro il Sudtirol, firma di Lorenzo Venuti. Insomma, nel Genoa si avvertiva qualche segnale di debolezza, mentre nella Sampdoria si pensava di poter archiviare i problemi delle prime partite e dare il là a una rimonta. Chiaramente però il pronostico del derby era comunque a favore dei rossoblù.

La vittoria ai rigori della Sampdoria

La partita la ricordano bene entrambi gli schieramenti. Una partenza sprint del Genoa che andò in vantaggio con Pinamonti, poi la reazione di una Sampdoria aggressiva e coraggiosa. I blucerchiati infatti schiacciarono gli avversari soprattutto nel secondo tempo, trovando la rete con Borini all’83’. La squadra di Sottil giocò i supplementari in dieci uomini per l’espulsione di Romagnoli, ma portò comunque la partita ai rigori. Nei tiri dagli undici metri – nei derby piuttosto indigesti al Genoa a partire dall’errore di Criscito nel 2023 – la Samp ebbe la meglio.

La Sampdoria un anno fa: un possibile elettroshock

La sensazione era chiara: il derby sarebbe stato un elettroshock. La Sampdoria ne avrebbe tratto fiducia, tant’è che noi stessi – con il senno di poi un po’ ingenuamente – parlammo di “apoteosi blucerchiata”. Ma non eravamo gli unici a pensare che sarebbe stato l’inizio di una nuova storia: Barreca – autore del penalty decisivo – parlò di Serie A (ma al termine della stagione, non entro il 2028 come ha detto Tey nei giorni scorsi). E in effetti la partita successiva di campionato sembrava poter dare seguito a quelle impressioni. Lo scatto mentale pareva compiuto grazie alla vittoria 1-3 sul campo del Modena, in quella che fu probabilmente la miglior performance stagionale del Doria.

Il Genoa un anno fa: un momento critico

Lato opposto, le pulsazioni erano di tutt’altro ritmo. In particolare furono preoccupanti le dichiarazioni di Gilardino nel post partita. Il tecnico parlò di un momento difficile della sua gestione. Ma non solo, disse anche una frase che è tornata familiare negli ultimi tempi: “Svincolati? Prendere per prendere non ha senso”. Se queste parole non vi dicono nulla, vi invitiamo a risentire le parole – giustamente discusse e discutibili – dell’attuale CEO della Sampdoria Jesper Fredberg dopo la fine dell’ultima sessione di calciomercato (“a volte la migliore operazione di mercato è quella che non viene effettuata perché non bisogna prendere tanto per farlo”). Anche il campo diede responsi negativi, perché le due partite successive corrisposero a due pesanti sconfitte: 0-3 contro la Juventus e 5-1 contro l’Atalanta. Inoltre l’ex tecnico era visibilmente scontento del mercato estivo, tanto da richiedere l’arrivo di Balotelli. Situazione ben diversa da quella odierna, con Vieira che si presenta davanti alle telecamere sempre sorridente.

Genoa e Sampdoria oggi: umori invertiti

Insomma, sembrava l’inizio di una storia diversa. Poteva essere un quarantotto nella stagione di entrambe le squadre: una rivoluzione promettente per la Samp, una distruzione per il Genoa. In realtà, come testimonia la realtà odierna, non è stato così. I blucerchiati tornarono ben presto a fare passi falsi concludendo la stagione da ripescati ai playout, il Genoa dopo due mesi cambiò allenatore risollevando l’ambiente con l’arrivo di Patrick Vieira. Adesso il momento difficile – anche se “difficile” non rende l’idea – è quello della Sampdoria (ieri c’è stata l’ennesima contestazione del tifo blucerchiato), mentre il Genoa ha la carica di un ambiente positivo. In un anno i trend si sono completamente invertiti. Quel derby poteva cambiare la storia: era una sliding door, ma la porta non si è aperta. Fu solo un’illusione.