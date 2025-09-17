Il Genoa prolunga il contratto con Fini al 2028

Genova. Il Genoa prolunga il contratto con Seydou Fini fino al 30 giugno 2028.

L’esterno diciannovenne (che può spaziare su tutto il fronte d’attacco), maglia numero 40, è cresciuto nel vivaio del Genoa e a 17 anni ha debuttato in Serie A. L’anno scorso era andato in prestito all’Excelsior, in Olanda disputando 36 partite e segnando quattro reti.

Fini sinora ha realizzato, giocando sotto leva, una rete in cinque presenze con la Nazionale italiana Under 21.

In questa stagione Vieira l’ha portato in panchina nelle prime tre gare.