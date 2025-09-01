  • News24
A volte ritornano

Genoa, ufficializzato l’arrivo di Onana in prestito

La società rossoblù è tornata su un giocatore che Vieira conosce già alla luce dell'esperienza dell'anno scorso

Jean Onana

Genova. Jean Onana è tornato al Genoa. Ieri il centrocampista era già in città e ha assistito al match contro la Juventus.

Definito con il Besiktas il trasferimento del classe 2000: formula del prestito e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Onana era stato al Genoa la scorsa stagione dal mercato di gennaio: 9 presenze in maglia rossoblù. A causa di qualche problema fisico non aveva potuto essere disponibile per tutte le partite.

Il mediano, alto 1,90, è un rinforzo di peso a livello di centrocampo. In corso anche le ultime trattative per riportare Cornet a Genova, anche lui arrivato nel mercato invernale la scorsa stagione.

