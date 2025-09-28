Verso Genoa – Lazio, Vieira ritrova Cornet, ma perde Messias

Genova. Vigilia di Genoa-Lazio, Vieira guadagna Cornet, ma perde Messias dopo il problema all’adduttore di giovedì nella partita in Coppa Italia. Il quadro completo tracciato dal mister è di Onana ancora assente, mentre Ostigard è recuperato.

La vittoria in Coppa potrebbe essere buon viatico per un campionato in cui il Genoa ha raccolto meno di quanto visto in campo, manca quella marcia in più nell’ultima trequarti di gioco: “Quando guardiamo bene le partite che abbiamo giocato, adesso mancano solo i punti. Abbiamo sempre fatto partite organizzate e determinati. Ora dobbiamo fare un passo avanti ed è il come fare più gol e creare di più. Dobbiamo prendere più rischi e avere più gente dentro l’area e calciare più fuori dall’area: sono i progressi che dobbiamo fare. È il lavoro che stanno facendo i ragazzi e lo stanno facendo bene. Questo passo avanti dobbiamo farlo per vincere le partite”.

Arriva una Lazio che ha perso il derby e comunque un po’ in crisi: “Hanno voglia di vincere la partita dopo. Perso un derby, c’è sempre voglia di vincere la gara successiva e ce li aspettiamo ancora più competitivi. Anche se hanno squalificati e infortunati, ci aspettiamo una grande squadra. Noi saremo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendersi i tre punti. Vedo una squadra di qualità, un allenatore di qualità, una squadra arrabbiata. Verranno qui con rabbia e voglia di competere: ci aspettiamo una partita difficile contro una squadra importante”.

Il riempire di più l’area è parte del passo in più che Vieira chiede ai suoi ragazzi: “Le scelte che facciamo negli ultimi trenta metri si possono fare meglio, si possono avere più uomini dentro l’area. Credo che questo passo avanti vada fatto come squadra, che sia più un problema di squadra che di un singolo. Mi aspetto di farlo nelle prossime partite. Tatticamente siamo messi bene in campo, dobbiamo prenderci più rischi. Siamo sulla strada giusta, stiamo crescendo come squadra, ma sappiamo che ci sono passi avanti da fare come fatto nell’ultima partita”.

Tante le prove positive giovedì: “Sono soddisfatto della partita fatta con l’Empoli. Era una partita difficile, ma abbiamo giocato bene, creato e fatto tre gol. Questa partita dà fiducia alla squadra. I giocatori in campo avevano davvero la voglia di fare vedere che vogliono giocare sempre e questo mi mette in difficoltà. Il gruppo sta facendo bene e l’importante che continui così”.

L’obiettivo è raccogliere tre punti, quest’anno non è ancora successo: “La voglia di vincere c’è sempre e quando vedo come lavorano i giocatori tutti i giorni, non ho dubbi su questo aspetto. Le partite di calcio, poi, si giocano sui dettagli e non sono andati dalla nostra parte. Dobbiamo però continuare ad avere fiducia, lavorare e forzare la fortuna perché giri dalla nostra parte. Siamo andati vicinissimi a vincere partite, ma se non lo abbiamo fatto dobbiamo avere ancor più gente dentro l’area, dobbiamo fare meglio, dobbiamo continuare a lavorare bene con l’atteggiamento giusto. Su questo aspetto, la squadra è al cento per cento. E questo mi dà fiducia che la vittoria arriverà. Arriverà lunedì o la prossima, ma arriverà. Dobbiamo continuare a essere positivi e lavorare: i punti non sono ancora arrivati, ma come spirito e competitività abbiamo sempre giocato a viso aperto con le squadre che abbiamo affrontato. È positivo”.

Di sicuro in queste prime giornate la prestazione di Colombo non è piaciuta a tanti tifosi, invece Vieira ha sempre avuto parole di incoraggiamento: “Vedo un giocatore determinato, che ha voglia di fare bene, per la squadra. Vedo un giocatore che è ambizioso, si impegna e ogni giorno lo fa per il bene della società. Sull’aspetto dei gol, abbiamo fatto solo cinque partite… La cosa importante per me, per Colombo, per qualunque altro giocatore è che metta impegno sul campo per la squadra. Su questo aspetto, Colombo è stato importantissimo per noi. Per questo fiducia c’è e ci sarà sempre. Già dall’anno scorso la società ha sempre fatto vedere di essere vicina ai giocatori in difficoltà e, a fine stagione, abbiamo visto che Miretti è stato importante, Pinamonti è stato importante. Questa è la forza della società: nei momenti difficili restiamo vicini ai nostri giocatori”.

Non svela ancora le scelte fatte, parlando di come vuole la sua squadra in collettivo. Quello che è certo, invece è il Ferraris strapieno: “I nostri tifosi sono sempre stati presenti, anche nei momenti difficili l’anno scorso. Ci sono sempre stai al fianco e abbiamo voglia di andare a cercare questa vittoria perché la meritano loro così come la nostra squadra. Siamo determinati a giocare con ritmo e aggressività per cercare questa vittoria”.