Genoa – Lazio LIVE (0-2). Provedel salva su Ellertsson e Colombo

Genova. Genoa – Lazio 0-2 (4′ Cancellieri; 30′ Castellanos)

51′ Cartellino giallo per Masini, fallo su Dia

46′ Si riparte con palla alla Lazio. Genoa che ora attacca verso la Sud. Gioco subito fermo per attendere la dispersione del fumo dopo l’accensione di fumogeni in gradinata

Primo tempo Genoa – Lazio

Lazio avanti di due gol al Ferraris. 0-2 il punteggio alla fine del primo tempo.

Genoa troppo leggero in difesa e sterile in attacco in questa prima frazione di gara. Servirà una piccola impresa al Genoa per uscire con almeno un punto dalla sfida alla Lazio. Che non è giornata lo si vede fin dai primissimi secondi, quando capitan Vasquez viene subito ammonito per un fallo a centrocampo. La squadra di Sarri passa al 4′. Castellanos riceve sulla trequarti e va in verticale per Cancellieri. L’esterno ha tempo per prendere la mira e calcia battendo Leali mettendola vicino al palo più lontano. Il Grifone si fa vedere al 20′ con Vitinha, il suo gran destro però è alto sulla traversa. Sempre il portoghese protagonista al 24′ con un appoggio per Colombo al centro, passaggio troppo forte e l’attaccante spedisce alto. Alla mezzora la Lazio raddoppia. Vitinha questa volta protagonista in negativo. Pallone perso. Castellanos fa il triangolo con Marusic e trafigge Leali. Difesa rossoblù trafitta ancora una volta con facilità. Il Genoa chiude in crescendo ma non accorcia. Prima Provedel esce su Ellertsson scattato sul filo del fuorigioco ben servito da Martin, palla respinta sul tiro diretto a rete. Un minuto dopo ancora Martin pesca bene Colombo al centro dell’area. L’attaccante tutto solo tocca al volo, ma si fa parare la conclusione da Provedel, che si allunga sul palo. Sugli sviluppi del corner, Malinovskyi fa partire un bolide dalla distanza verso il primo palo ma il portiere aquilotto fa buona guardia.

45′ Un minuto di recupero

44′ Sugli sviluppi del corner tiro dalla distanza di Malinovskyi e Provedel respinge coi pugni

43′ Occasione Genoa! Ancora il portiere della Lazio salva tutto su un tocco al volo di Colombo indirizzato nell’angolino su altro assist al bacio di Martin. Palla in crner

42′ Occasione Genoa! Ellertsson scatta sul filo del fuorigioco ben servito da Martin e tira quasi a botta sicura verso la porta una volta entrato in area, ma Provedel in uscita respinge con un grande intervento

37′ La punizione la batte Malinovskyi, sinistro rasoterra a cercare il secondo palo: palla fuori

36′ Ammonizione per Cataldi che ha sgambettato Martin. Punizione vicino al limite dell’area per il Genoa

32′ Cambio per la Lazio: fuori Marusic, dentro Hysai

30′ Raddoppio della Lazio, Vitinha perde palla, triangolo Castellanos – Marusic – Castellanos e il giocatore non sbaglia davanti a Leali. Durante l’azione Marusic si infortuna

24′ Occasione Genoa: Vitinha va sul fondo approfittando di un’indecisione della Lazio e appoggia un rasoterra per Colombo in area. L’attaccante impatta col sinistro, ma il pallone era troppo forte e viene sparato altissimo

22′ Genoa ancora al tiro, ci prova ancora Vitinha al volo ma impatta su un compagno

20′ Occasione Genoa! Martin appoggia per Vitinha, che scaglia un gran destro dal limite. Palla di pochissimo sopra la traversa

17′ Ammonito anche Norton-Cuffy, fallo su Basic

16′ Uscita fuori dall’area di Leali che anticipa prima su Castellanos e poi respinge su Cancellieri

10′ Difesa della Lazio con Pellegrini e Romagnoli che non s’intendono con Provedel, pressione di Ellertsson e Genoa che guadagna una rimessa laterale in attacco

4′ Gol della Lazio: Cancellieri si invola nello spazio sulla destra servito da Castellanos, a tu per tu con Leali il numero 22 insacca sul secondo palo

1′ Primo giro di orologio e subito ammonizione per Vasquez, fischi del pubblico che interrompe il silenzio pro Gaza con esposto lo striscione: “E se la paura di guardare Gaza vi ha fatto chinare il mento, sarà sempre complicità il vostro infame silenzio”

1′ Partiti con palla al Genoa, che indossa la terza maglia e attacca verso la Nord in questo primo tempo

Genoa – Lazio il pre-partita

Tutto pronto al Ferraris per Genoa – Lazio, ultimo match della quinta giornata di Serie A.

Pre-partita con davanti allo stadio la distribuzione di un volantino firmato Gradinata Nord, che resterà in silenzio per i primi cinque minuti di partita. Ecco la nota ufficiale:

È facile dirlo a parole, ma ben altra cosa è metterlo in pratica. Quando si tratta del nostro Genoa, non ci limitiamo a tifarlo: abbiamo sostenuto e aiutato chi aveva bisogno, abbiamo dimostrato solidarietà ai lavoratori e sempre lo faremo.

La nostra intenzione non è quella di “politicizzare” la Gradinata, dove le uniche bandiere che entrano sono quelle legate al Grifone e i colori rossoblu. Tuttavia, ci sono situazioni che vanno oltre il calcio, che toccano nel profondo la coscienza di ciascuno di noi.

Non possiamo restare indifferenti davanti a ciò che accade in Palestina: lo sterminio di donne e bambini, di civili inermi ridotti allo stremo e la privazione di ogni libertà. Alcuni di noi sono padri, altre sono madri, ma ciò che ci accomuna è la nostra umanità. Dentro lo stadio, come nella vita di tutti i giorni, restiamo esseri umani. Ed è per questo che oggi, di fronte a migliaia di vittime a Gaza, abbiamo deciso di restare in silenzio i primi 5 minuti della partita ed esporre uno striscione, come segno di solidarietà verso il popolo palestinese e per dire chiaro e forte: stop al genocidio!

“A scurri a gente cumme selvaggina

Finch’u sangue sarvaeghu nu gh’a smurtau a qué

E doppu u feru in gua i feri d’à prixùn

E ‘nte ferie a semensa velenusa d’a depurtazión”

Sidun – Fabrizio De André

Le formazioni di Genoa-Lazio

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin, Masini, Frendrup, Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha, Colombo.

Allenatore: Unzuè.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino.

Lazio: Provedel, Marusic (32′ Hysai), Gila, Romagnoli, Pellegrini, Basic, Cataldi, Cancellieri, Dia, Zaccagni, Castellanos.

Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Tavares, Patric, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Pedro.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Cecconi – Zingarelli. Quarto ufficiale: Zanotti. Var/Avar: Abisso / Dionisi

Ammoniti: Vasquez, Norton-Cuffy, Masini (G), Cataldi (L)