Vigilia di Genoa-Empoli di Coppa Italia, Vieira: “In campo la squadra più competitiva possibile”

Genova. Vigilia di Genoa-Empoli, in programma domani, giovedì 25 settembre alle 18:30. Il match, valido per i sedicesimi di Coppa Italia, può rappresentare il rilancio per gli uomini di Vieira dopo la delusione di Bologna: “Il risultato dell’ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza − spiega il mister, in un’intervista rilasciata sul sito ufficiale del Genoa − ma il calendario dà subito la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con la voglia di vincere. Nel calcio ci sono tante situazioni: alcune le possiamo controllare, altre no. Io non voglio perdere tempo e attenzione su fattori esterni: preferisco concentrarmi su ciò che possiamo controllare, su ciò che possiamo condizionare in maniera positiva, su ciò che dipende da noi. Questa è la nostra responsabilità, ed è così che vogliamo avere un impatto positivo sui risultati”.

Tra l’altro, Vieira, ha sin dall’inizio indicato la Coppa Italia come obiettivo: “Per me la Coppa Italia è una competizione importante che vogliamo giocare con orgoglio e rispetto. È anche un’opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori, compresi quelli che hanno avuto meno spazio in questa prima parte di stagione. Tutti dovranno sentirsi parte di questo percorso. Una società che vuole crescere come la nostra deve essere ambiziosa e puntare ad andare avanti il più possibile. La nostra mentalità è che dobbiamo crescere come squadra e superare il turno, l’appetito viene mangiando”.

Durante la conferenza post gara col Bologna, Vieira ha lasciato intendere che potrebbe esserci spazio per giocatori che non hanno giocato e che scalpitano. Il Genoa ha una rosa di 28 giocatori, non facile da gestire perché oltre agli allenamenti servono minuti nelle gambe. “In questo inizio di stagione abbiamo dimostrato di avere un’identità, uno spirito di squadra, delle idee valide: ci manca l’ultimo step, trasformare tutto ciò in una vittoria. La partita con l’Empoli può essere utile per darci ulteriore fiducia e autostima, anche grazie all’aiuto dei nostri tifosi. Voglio mettere in campo la squadra più competitiva possibile convinto che giocare al Ferraris con il nostro pubblico sia un grande vantaggio per noi”.