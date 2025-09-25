Il Genoa batte l’Empoli 3-1 e passa il turno di Coppa Italia

Genova. Il Genoa passa il turno di Coppa Italia battendo l’Empoli per 3-1 dopo essere andato in svantaggio a inizio gara per una punizione di Saporiti (11′). Di Frendrup (15′) Marcandalli (56′) ed Ekhator (83′). Il Grifone passa agli ottavi e troverà l’Atalanta

Genoa – Empoli, primo tempo

Vieira ha dato ancora fiducia a Colombo, segno che vuol fare giocare il ragazzo il più possibile e schiera in difesa Sabelli al posto di Norton-Cuffy. C’è spazio anche per Stanciu, in posizione più arretrata, Gronbaek, Messias e Valentin Carboni, che questa sera ha il fratello come avversario.

Partiti con il Genoa all’attacco, ma è l’Empoli a passare in vantaggio con un calcio di punizione di Saporiti al 12′ che sorprende Leali passando sopra la barriera. Il Genoa però si riporta subito in parità grazie a Frendrup, ben innescato con un filtrante da Colombo, che trafigge in uscita il portiere.

Empoli che comunque non sta a guardare e prima con Moruzzi al 18′ che trova la respinta di Leali e poi con un colpo di testa di Guarino (31′) fuori di pochissimo si rende pericoloso. Il Genoa ci prova con una punizione molto effettata e potente di Gronbaek (al 40′ fuori di poco) e con un colpo di testa di Colombo proprio nel finale che non inquadra la porta.

Secondo tempo

Vieira dà spazio a Venturino, che entra subito al posto di Messias, Il giovane attaccante ha un buon impatto sul match ed è lui a fare la sponda di testa per Marcandalli su cross di Martin per il 2-1 al 56′. Il difensore fa valere la sua altezza su Carboni e infila Perisan nell’angolino.

Girandola di cambi, con Vieira che dà spazio a Ekhator per Colombo (60′), Gronbaek per Thorsby e Frendrup per Masini (66′). L’inerzia della partita è ormai a favore del Genoa che all’83’ segna il terzo gol con Ekhator: tiro di Stanciu respinto da Perisan, Guarino svirgola malamente, Thorsby rimette in mezzo ed Ekhator si avventa sul pallone e appoggia in rete a porta vuota col destro.

C’è spazio anche per Fini al posto di Stanciu ma ormai la partita non ha nulla da dire: vittoria senza discussioni e applausi sotto la Nord.

Genoa – Empoli minuto per minuto

90′ Tre minuti di recupero

86′ L’Empoli rischia l’autogol con Moruzzi, che appoggia di testa verso Perisan, ma la palla è praticamente indirizzata sotto la traversa e il numero 1 è costretto a mettere in angolo con un colpo di reni. Sugli sviluppi niente di fatto

84′ Ultimo cambio nel Genoa: fuori Stanciu, dentro Fini

83′ Terzo gol del Genoa! Tiro di Stanciu respinto da Perisan, Guarino svirgola malamente, Thorsby rimette in mezzo ed Ekhator si avventa sul pallone e appoggia in rete a porta vuota col destro

80′ Nell’Empoli fuori Saporiti per Campaniello

78′ L’Empoli si fa vedere dalla distanza, dopo una discesa di Shpendi tiro di Saporiti che colpisce d’esterno e sbaglia mira

77′ Corner per il Genoa, tentativo di Venturino respinto. Sul cross Thorsby colpisce di testa, ma senza impensierire Perisan

70′ Tentativo rasoterra col destro di Venturino dalla distanza, tiro debole e fuori di poco

66′ Nell’Empoli fuori Ebuehi per Indragoli e Yepes e Ignacchiti

66′ Alti due cambi nel Genoa: fuori Gronbaek per Thorsby e Frendrup per Masini

60′ Cambio nel Genoa: fuori Colombo per Ekhator

59′ Doppio cambio nell’Empoli: fuori Carboni e Popov per Zanaga e Shpendi

56′ Raddoppio del Genoa! Marcandalli di testa trova l’angolino alla sinistra di Perisan: cross di Martin, prolungamento di testa di Venturino e il numero 27 fa valere i centimetri su Carboni

55′ Angolo per il Genoa, tentativo di cross di Venturino respinto

51′ Cross di Ilie, difesa che mette in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto, anche se a colpire il pallone di testa è sempre l’Empoli

48′ Discesa sulla destra di Moruzzi, cross sul secondo palo per Saporiti, tiro al volo: para Leali.

46′ Si riparte con un cambio nel Genoa: fuori Messias per Venturino

46′ Cross di Sabelli, colpo di testa di Colombo fuori di poco

45′ Un minuto di recupero

45′ Ci prova Valentin Carboni da posizione defilata, tiro sul secondo palo alto di poco

43′ Corner per l’Empoli, ma Frendrup è attento e respinge di testa il cross mettendo in fallo laterale

40′ Calcio piazzato di Gronbaek, palla colpita in modo potente che scende all’improvviso ma termina di poco a lato

38′ Genoa ancora in avanti conquista un calcio d’angolo: batte Martin sul primo palo, ma la difesa dell’Empoli rinvia e parte in contropiede, cross di Moruzzi, Leali esce in presa alta.

37′ Tentativo dalla distanza di Gronbaek, palla alta

35′ Cross dalla sinistra e colpo di testa di Popov con Marcandalli che si fa sovrastare, palla fuori

34′ Pressione di Messias su Belardinelli, palla spedita sul fondo, ma per l’arbitro Dionisi la palla è dell’Empoli

31′ Corner per l’Empoli, Stanciu mette fuori un tentativo di cross di Saporiti. Sugli sviluppi occasione Empoli: colpo di testa di Guarino fuori di pochissimo

29′ Genoa che comanda la partita, ci prova Valentin Carboni dalla lunetta col sinistro, palla di poco a lato alla destra di Perisan

23′ Batte Stanciu, pallone di poco sopra la traversa

22′ Gronbaek guadagna un calcio di punizione da posizione interessante, Belardinelli lo travolge

18′ Occasione Empoli! Martin si fa scartare da Moruzzi che va al tiro, stavolta Leali respinge sicuro, poi ci prova Saporiti, ma non da impensierire il portiere rossoblù

15′ Pareggio del Genoa: innescato da un passaggio filtrante di Colombo, Frendrup porta subito il risultato di nuovo sulla parità. Il danese si invola in area e batte Perisan con un rasoterra senza troppe pretese

12′ Gol dell’Empoli, calcio di punizione di Saporiti a scavalcare la barriera che sorprende Leali

11′ Punizione per l’Empoli all’altezza della lunetta: Carboni fa per rinviare il pallone, ma colpisce Yepes. Dionisi fischia

8′ Stanciu si libera del diretto avversario e mette un pallone in mezzo che è troppo lungo per Gronbaek, palla sul fondo

4′ Sulla battuta corta Gronbaek appoggia troppo debolmente per Colombo, gioco facile per i difensori dell’Empoli

3′ Gronbaek appoggia per Valentin Carboni, che arriva al limite dell’area e tira: palla deviata in corner.

1′ Si comincia con palla al Genoa, che attacca verso la Gradinata Nord in questo primo tempo

Genoa – Empoli formazioni e pre-partita

Sedicesimi di Coppa Italia al Ferraris tra Genoa ed Empoli. Vieira ha dichiarato il trofeo come un obiettivo e la formazione in campo è effettivamente stile campionato, con in difesa Sabelli al posto di Norton-Cuffy, Colombo confermato in attacco, l’inserimento dal primo minuto di Stanciu, Messias, Carboni e Gronbaek.

Non c’è il pubblico delle grandi occasioni. L’orario e la trasmissione in chiaro di sicuro non agevolano la presenza allo stadio.

Ecco le formazioni ufficiali. Curiosità: i due fratelli Carboni giocheranno contro.

Genoa: Leali, Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin, Frendrup (66′ Masini), Stanciu, Messias (46′ Venturino), V. Carboni, Gronbaek (66′ Thorsby), Colombo (60′ Ekhator).

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Cuenca, Otoa, Fini, Ellertsson.

Empoli: Perisan, Obaretin, Guarino, F. Carboni (59′ Zanaga), Ebuehi (66′ Indragoli) , Belardinelli, Yepes (66′ Ignacchiti), Moruzzi, Saporiti (80′ Campaniello), Ilie, Popov (59′ Shpendi).

Allenatore: Pagliuca.

A disposizione: Gasparini, Versari, Tosto, Perin, Lauricella, Pasalic, Busiello, Orlandi.

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Ceccon – Biffi; Quarto ufficiale: Pairetto; Var/Avar: Maresca, Gariglio

Spettatori: 8626 per € 107.755