Genoa, ecco la terza maglia: pantaloni rossi e maglietta blu

Genova. Nel giorno del 132esimo compleanno, il Genoa presenta la terza maglia ispirata a “Un cantico per il mio Grifone”, l’inno di Peo Campodonico e Gian Piero Reverberi che ha vinto il concorso indetto nel 1972, e in particolare alla strofa “Coi pantaloni rossi e la maglietta blu”. Anche questo kit, come i primi due, è naturalmente firmato da Kappa.

Genoa, la terza maglia spiegata dalla nota del club

Tra le principali novità della terza maglia è la label Authentic, spin-off di Kappa con un imprinting lifestyle, retaggio calcistico del brand anni ’90 e con un’attenzione particolare agli standard produttivi. Per la prima volta il logo Authentic, pur dando spazio ai celebri omini Kappa, compare su una divisa in dotazione alla squadra. Altro dettaglio stiloso e distintivo è la chiusura del colletto con il laccetto, che conferisce alla maglia un look elegante e sofisticato.

In un periodo storico in cui il club promuove iniziative e collaborazioni legate al mondo della musica e agli artisti emergenti, il kit vuol essere un omaggio alla canzone più simbolica e iconica sotto il profilo della riconoscibilità identitaria. Pur mantenendo il blu come colore predominante, sono presenti accenni d’argento che richiamano la nobiltà delle origini. È una maglia che racchiude il dna della società di calcio più antica in Italia, presentata nel giorno del 132° compleanno anche per il football nazionale.

La campagna fotografica, realizzata da Nicolò Rinaldi con il supporto creativo e produttivo di No Panic, ha nel ruolo di protagonisti giocatori e calciatrici delle prime squadre maschile e femminile, ritratti in un set colorato dai richiami al rosso e al blu, arricchito da simbologie e raffigurazioni precipue alla storia del Genoa e alla narrazione del suo inno.

La collezione comprende le versioni Kombat Pro (120 euro) maschile e femminile, Kombat (85 euro) e Kit junior (49 euro). La terza maglia è acquistabile negli store ufficiali del club, sull’e-commerce genoacfc.it e, da lunedì mattina, su kappa.com e in selezionati punti vendita Robe di Kappa.