Ufficiali

Genoa, anticipi e posticipi sino alla 12ª giornata

Diffusi gli anticipi e posticipi della Serie A, per il Genoa due partite di domenica alle 15

genoa - juventus gradinata nord

Genova. Sono usciti anticipi e posticipi della Serie A dalla quarta alla dodicesima giornata, questo il programma per il Genoa.

4ª giornata
20 settembre 2025
Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

5ª giornata
29 settembre 2025
Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY

6ª giornata
5 ottobre 2025
Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY

7ª giornata
19 ottobre 2025
Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

8ª giornata
26 ottobre 2025
Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN

9ª giornata
29 ottobre 2025
Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN

10ª giornata
3 novembre 2025
Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN

11ª giornata
9 novembre 2025
Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN

12ª giornata
22 novembre 2025
Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN

Ufficializzato anche il calendario del prossimo turno di Coppa Italia, i sedicesimi di finale: Genoa-Empoli si giocherà giovedì 25 settembre alle 18.30.

