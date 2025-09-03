Genoa, anticipi e posticipi sino alla 12ª giornata

Genova. Sono usciti anticipi e posticipi della Serie A dalla quarta alla dodicesima giornata, questo il programma per il Genoa.
4ª giornata
20 settembre 2025
Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
5ª giornata
29 settembre 2025
Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY
6ª giornata
5 ottobre 2025
Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY
7ª giornata
19 ottobre 2025
Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
8ª giornata
26 ottobre 2025
Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN
9ª giornata
29 ottobre 2025
Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN
10ª giornata
3 novembre 2025
Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN
11ª giornata
9 novembre 2025
Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
12ª giornata
22 novembre 2025
Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
Ufficializzato anche il calendario del prossimo turno di Coppa Italia, i sedicesimi di finale: Genoa-Empoli si giocherà giovedì 25 settembre alle 18.30.