Gaza, Si Cobas in sciopero venerdì contro la “soluzione finale” di Israele: a rischio scuole e treni

Genova. Il Sindacato Intercategoriale Cobas (S.I. COBAS) ha annunciato uno sciopero generale di 24 ore per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre 2025, coinvolgendo tutte le categorie lavorative, sia pubbliche che private.

La mobilitazione è stata indetta in segno di forte opposizione e protesta contro il “genocidio in atto” nella Striscia di Gaza, che il sindacato attribuisce al “terrorismo di stato sionista”. Il SiCobas denuncia la volontà di procedere alla “soluzione finale” della questione palestinese, evidenziata dall’inizio delle operazioni militari di terra a Gaza City. “Intendiamo esprimere un’opposizione concreta a questa barbarie” e alla “complicità del governo Meloni”, e lo sciopero è l’unico strumento efficace “per bloccare le filiere dell’economia di guerra e il traffico di armi dirette a Israele, con un focus particolare su settori chiave come la logistica, i porti e l’industria bellica”.

Durata e Settori Coinvolti

Lo sciopero è proclamato per l’intera giornata del 3 ottobre , ma prevede tempistiche specifiche per alcune categorie: i lavoratori delle Ferrovie incroceranno le braccia dalle ore 21:00 del 2 ottobre 2025 fino alle 20:59 del 3 ottobre 2025 , mentre per i Vigili del fuoco l’astensione è limitata dalle ore 08:00 alle ore 14:00 del 3 ottobre 2025. Si precisa inoltre che sono esclusi dalla proclamazione tutti i settori pubblici che risultano già interessati da precedenti proclamazioni di sciopero a livello locale, regionale o nazionale. In ottemperanza alla normativa vigente, l’organizzazione sindacale assicura che durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

Avviso sul Comparto Funzioni Locali (Comune di Genova)

Relativamente al Comparto Funzioni Locali, il Comune di Genova ha diffuso una nota stampa per informare i cittadini di possibili disagi. La comunicazione conferma che il S.I. COBAS ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre, e che l’astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali.