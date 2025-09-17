Gaza, la Uil lancia un appello agli enti locali: “Si schierino tutti per la pace in Palestina”

Genova. L’assemblea dell’esecutivo regionale della Uil Liguria ha approvato un documento, proposto dalla segreteria, con un appello agli enti locali sulla pace per la popolazione civile nella Striscia di Gaza.

Queste le richieste:

• si schierino tutti dalla parte della pace in Palestina, riconoscendo lo stato palestinese, territorio martoriato dove è in corso la persecuzione di un popolo che rischia la deportazione e lo sterminio.

• divieto di vendita delle armi ad Israele

• sospensione degli accordi economici tra Ue e Israele

“La Uil si schiera dalla parte del diritto internazionale e della giustizia, delle donne e dei bambini, dei civili che muoiono sotto le macerie, sotto i colpi delle armi che feriscono a morte persone affamate in attesa di aiuti umanitari che, in questo tragico contesto, vengono perlopiù negati – si legge -. Basta armi, occorre raggiungere il cessate il fuoco, sostenere l’ingresso dei contingenti umanitari e il rilascio degli ostaggi”.

“Anche la Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ha chiesto un’azione incisiva da parte dell’Unione Europea per Gaza, un cessate il fuoco immediato e sanzioni concrete contro Israele, inclusa la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele e il divieto di commercio con gli insediamenti illegali nei territori occupati. Le nostre richieste – continua la Uil – scaturiscono dalla catastrofe umanitaria a Gaza che ha visto la distruzione di infrastrutture, la privazione di aiuti e la violazione del diritto internazionale umanitario”.

Nelle scorse settimane, Uil Liguria ha accolto l’appello di Music for Peace e ha partecipato all’ iniziativa di solidarietà in favore della popolazione che soffre nella Striscia di Gaza.

“La Uil Liguria sostiene tutte le iniziative volte alla creazione di un corridoio umanitario che vada in aiuto alla popolazione civile palestinese vittima di un tentativo di genocidio. Questo è il nostro messaggio di pace che richiama i principi fondanti dello statuto Uil. Uil Liguria intende mettere in campo iniziative sul territorio in favore del popolo palestinese oppresso e perseguitato, per questa ragione ha approvato all’unanimità questo documento con il quale impegna la Uil in Liguria a mobilitarsi con diverse iniziative sul territorio ligure”, concludono.