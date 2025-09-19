Gaza, la bandiera della Palestina sventola sui municipio Centro Ovest e Medio Ponente

Genova. I Municipi Centro Ovest e Medio Ponente informano che da oggi esporranno sulle facciate delle rispettive sedi municipali le bandiere palestinesi: l’iniziativa, promossa dalla maggioranza di entrambi i consigli dopo aver sottoscritto una mozione unitaria, è stata caldeggiata per alzare l’ennesimo grido di allarme sia sulle atrocità che si stanno compiendo nella Striscia, sia sull’ambiguità del Governo nazionale, a oggi troppo timido di fronte ai crimini sistematicamente perpetrati sulla popolazione civile e inerme di Gaza.

“Nella Striscia di Gaza, la situazione umanitaria è ormai oltre il collasso, con migliaia di vittime innocenti che continuano a perdere la vita sotto i bombardamenti o a causa di carestia, sete, drammatiche carenze igieniche e mancanza di cure sanitarie. Questo gesto, seppur piccolo, vuole far arrivare il nostro grido oltre i confini della nostra città, per il riconoscimento dei diritti dei palestinesi a vivere in pace, a ricevere gli aiuti umanitari in viaggio anche grazie alla Flotilla e a non subire violenze e crimini di guerra”, fanno sapere i presidenti, le giunte e tutti i gruppi consiliari di maggioranza dei due Municipi.

Nei giorni scorsi l’iniziativa aveva già creato polemiche: La mozione è stata approvata mercoledì 10 settembre durante il consiglio municipale su proposta dei consiglieri Avs. Il documento ha però suscitato le proteste dell’opposizione di centrodestra, che lo ha definito “un atto puramente ideologico e strumentale, che nulla ha a che vedere con le competenze del Municipio e che è stato imposto con priorità rispetto a documenti molto più importanti per il territorio e per i cittadini”.