Gaza, niente dibattito sulla Flotilla in consiglio regionale: in aula urla e una maglietta pro Palestina

Genova. Consiglio regionale diviso – come previsto – sull’ordine del giorno presentato da tutta l’opposizione per esprimere solidarietà alla Gobal Sumud Flotilla e impegnare la giunta Bucci ad attivare il Governo per proteggere gli attivisti in viaggio verso Gaza. Il documento non è stato firmato da tutti i capigruppo e quindi non potrà essere discusso e votato nella seduta odierna. Ma in aula il tema è arrivato comunque.

Il consigliere Stefano Giordano del M5s, primo firmatario dell’ordine del giorno, ha preso la parola a inizio seduta per denunciare gli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla. Dopo pochi secondi il presidente Stefano Balleari lo ha richiamato all’ordine e a quel punto l’esponente pentastellato ha alzato la voce. “Questo Consiglio è complice di Netanyahu”, ha urlato Giordano, mentre dai banchi della maggioranza Lilli Lauro di Fratelli d’Italia lo ha rimproverato: “Sei un violento“.

Il collega Gianni Pastorino della Lista Orlando, esponente di Linea Condivisa, si è presentato in aula con un abbigliamento particolare: sotto la giacca, prevista dal dress code dell’aula, ha indossato una maglietta con la bandiera palestinese e la scritta You are now entering free Derry. L’espressione si riferisce all’area autonoma auto-dichiarata nella città di Derry, chiusa alle forze britanniche, esistita tra il 1969 e il 1972 nell’ambito del conflitto nordirlandese e diventata poi un simbolo di libertà e resistenza.

La discussione sulla Flotilla è quindi rinviata alla seduta in programma la settimana prossima, che tra l’altro verrà a cadere il giorno dopo lo sciopero generale proclamato da Usb. Nel frattempo il consigliere di Forza Italia Angelo Vaccarezza (da sempre difensore di Israele nelle sue iniziative politiche in via Fieschi) ha presentato una mozione di condanna nei confronti della relatrice speciale Onu Francesca Albanese che ha inserito il gruppo Leonardo nella “filiera del genocidio”.

Giordano: “La codardia del centrodestra non conosce limiti”

In mattinata Giordano interviene in un comunicato: “L’ordine del giorno per proteggere i nostri attivisti impegnati con la Global Sumud Flotilla ha seminato il panico tra le fila del centrodestra regionale: i cosiddetti patrioti hanno preferito voltarsi dall’altra parte, scegliendo non solo di ostacolare l’iniziativa proposta dal M5S e poi sottoscritta da tutti i gruppi consiliari dell’opposizione, ma anche di boicottare il mio intervento con urla e insulti. È curioso come, all’improvviso, i consiglieri di destra abbiano dimenticato quante iniziative prive di reale urgenza e al limite del ridicolo, proposte e illustrate da loro stessi, abbiano trovato spazio senza difficoltà, mentre oggi la tutela della vita degli attivisti italiani non ha avuto la stessa attenzione. Anzi, sembra quasi dia loro fastidio che in Italia ci siano voci contrarie alla violenza che si sta consumando a Gaza”.

“La loro codardia non conosce limiti: il silenzio assordante e complice della destra al Governo si è accompagnato oggi a quello imbarazzante della destra regionale. Noi chiediamo che i nostri connazionali siano protetti, tutelati e sostenuti, evitando che possano subire nuovi attacchi come quello dei droni israeliani avvenuto nei giorni scorsi in acque tunisine. Noi chiediamo che si cessi ogni forma di violenza e che gli attivisti possano portare cibo e medicinali a Gaza – continua Giordano -. Vederli contorcersi sulle loro poltrone mentre in Palestina decine di migliaia di civili inermi perdono la vita è stato l’ennesimo spettacolo grottesco di una classe politica priva di coraggio e senza spina dorsale. Come M5S continuiamo a denunciare la vigliaccheria di chi non riconosce il valore di una missione umanitaria e non si impegna per garantire la sicurezza dei nostri attivisti. Non ci arrendiamo. Mentre il Governo Meloni preferisce gli affari con le armi, noi continueremo a batterci per la pace e la cooperazione”.