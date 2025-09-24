Gaza, attacco alla Flotilla: presidio sotto la prefettura. Crosetto invia una fregata in soccorso

Genova. Un presidio sotto il palazzo della prefettura alle 18 di oggi, mercoledì 24 settembre, e poi un ulteriore momento di protesta in piazza De Ferrari alle 19, il tutto per esprimere supporto alla Global Sumud Flotilla dopo l’attacco avvenuto questa notte a largo delle coste di Creta.

Questa è la nuova mobilitazione decisa durante una riunione nella sede di Music For Peace, da parte della rete di sigle e associazioni che sta sostenendo la missione umanitaria navale e, soprattutto, la difesa del popolo palestinese oramai allo stremo nella Striscia di Gaza. Numerose le adesioni che arrivano anche dal mondo politico.

Nel frattempo prosegue l’occupazione del rettorato dell’Università di Genova con gli studenti di Osa e Cambiare Rotta che questo pomeriggio hanno indetto una nuova assemblea sul tema alle ore 16. Nel tardo pomeriggio, al teatro Modena di Sampierdarena, la sindaca di Genova Silvia Salis, con l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, parteciperanno al concerto del coro Amwaj, composto da giovani studentesse e studenti palestinesi di Betlemme ed Hebron.

La nuova mobilitazione a distanza di pochi giorni dal corteo nell’ambito dello sciopero generale indetto dall’Usb e al quale hanno partecipato 20mila persone solo nel capoluogo ligure. Corteo durante il quale è stata preannunciata dal sindacato di base e dal Calp la possibilità di uno sciopero internazionale dei porti e di un blocco per le merci da e per Israele.

Il ministro della difesa invia una fregata

“Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro. La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”.

Con questa nota, arrivata questa mattina, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato il primo intervento della Marina militare da quando la missione della flotilla è iniziata. Secondo quanto è emerso il ministro, che ha valutato la decisione sentendosi con la Presidente del Consiglio, e precisa che “sono stati informati l’addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l’addetto militare a Tel Aviv e l’unità di crisi della Farnesina”.

L’attacco alla Global Sumud Flotilla

Questa notte la Global Sumud Flotilla è finita sotto attacco mentre si trovava al largo della Grecia. A riferirlo sono stati gli stessi organizzatori della missione umanitaria per Gaza, che sui social media hanno pubblicato video a testimonianza di quanto accaduto. Almeno 15 droni hanno sorvolato ogni dieci minuti a bassa quota le imbarcazioni e in particolare l’Alma, si legge nei post della Flotilla. Poi sono state udite esplosioni.

“A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali – ha raccontato l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi da una delle barche – la nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l’albero, rompendo la vela principale. Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovati fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l’assemblea generale Onu, ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela. Domani il ministro della Difesa Crosetto riferirà in aula sulla questione.

Sul tema anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, da Ancona: “È giusto e doveroso tutelare l’incolumità di tutti. Noi facciamo e faremo di tutto per proteggere la salute e il diritto alla navigazione, alla libertà di espressione per tutti. È chiaro che quando ti avvicini a una zona di guerra, qualcosa si rischia”.

Le reazioni della politica

“Questa notte le imbarcazioni della Flotilla sono state attaccate in acque internazionali. Ce lo hanno confermato anche i nostri colleghi Arturo Scotto e Annalisa Corrado, a bordo di una delle imbarcazioni. Dov’è il Governo? Come pensa di difendere i suoi cittadini e i volontari che si trovano sulla Flotilla? Come spiega l’origine di questi attacchi? Le parole del ministro degli Esteri Tajani, che si è limitato a chiedere a Israele moderazione, sono del tutto inadeguate. Pensa davvero che basti questo? Non servono blande dichiarazioni, ma garanzie di tutela concrete”.

A dirlo in una nota stampa Valentina Ghio, vicepresidente Gruppo Pd alla Camera: “Poco fa abbiamo bloccato i lavori d’Aula alla Camera e chiesto al Governo di venire subito a riferire in Parlamento sulla situazione e su come intenda tutelare la sicurezza delle persone a bordo della Flotilla. Abbiamo ottenuto la presenza in Aula, domani, del ministro Crosetto. Mentre in diverse parti del nostro Paese si muove un popolo per la pace, il Governo continua a essere inerte nella tutela dei propri concittadini impegnati in una missione umanitaria e, di fatto, complice dello sterminio del popolo palestinese, che sta subendo un massacro inaudito”.

In queste ore anche il commento di Sinistra Alternativa Genova “Alle notizie che arrivano da Gaza, che continuano a raccontarci del massacro genocida di civili, della distruzione dell’intero territorio di Gaza e della criminale “colonizzazione” della Cisgiordania, portate avanti dal governo israeliano, questa notte si sono aggiunte le immagini dell’attacco terroristico alle barche della Global Sumud Flotilla e, tra queste, una imbarcazione italiana. Si sono riscontrati danni ma non feriti. L’attacco, oltre che al concetto di umanità, è anche un attacco all’Italia: per questo, quali realtà della sinistra cittadina, pretendiamo che le amministrazioni comunali e regionali condannino apertamente il governo israeliano, informandone immediatamente il nostro Governo, chiedendogli di sospendere qualsiasi tipo di collaborazione con lo Stato terrorista di Israele”

“Inoltre, chiediamo che Comune e Regione sostengano esplicitamente la mobilitazione degli studenti universitari e medi – continua la nota. Servono atti concreti, non bastano più facili dichiarazioni di buoni propositi! Questo è quanto chiesto dalle ultime mobilitazioni e scioperi, dal “popolo”, dalle decine di migliaia di donne e uomini, di tutte le età che hanno portato in piazza i loro corpi e i loro cuori. Bloccare tutto è l’unico aiuto che possiamo dare alla Sumud Flotilla e, soprattutto, al martoriato popolo palestinese”.

Oggi, il Gruppo M5S del Centro Ovest, dopo una mozione d’ordine a inizio seduta, ha abbandonato il Consiglio municipale. Una scelta simbolica, riferisce il movimento: “Condanniamo con fermezza questo gravissimo episodio, che ha colpito un’iniziativa civile e pacifica – fanno sapere i consiglieri -. Con la nostra assenza vogliamo esprimere vicinanza alle persone coinvolte e ribadire l’impegno del Movimento 5 Stelle nella difesa dei diritti umani e del diritto internazionale. Occorre alzare la voce affinché chi può intervenga con decisione nelle sedi opportune, accertando le responsabilità del caso e garantendo il rispetto delle regole: chi ha colpito la barca battente bandiera italiana in acque internazionali, ha attaccato l’Italia”.