Genoa, Gattuso visita Vieira: abbracci e sorrisi tra il ct e “l’homme-montagne”

Genova. Visita istituzionale per il Genoa: il ct della Nazionale Gennaro Gattuso, insieme a Leonardo Bonucci e Luigi Riccio, hanno trascorso la giornata con i rossoblù al Signorini. Un ritrovo tra il commissario tecnico azzurro e Patrick Vieira tra sorrisi e abbracci.

“Era una montagna d’uomo (“homme-montagne“), e io ero la metà di lui. Inoltre, aveva una tecnica speciale per un uomo della sua stazza. Era sempre una battaglia, ma una specie di battaglia alla Davide contro Golia. Era un giocatore duro ma leale, non potevi fare a meno di rispettarlo“. Così aveva detto Gennaro Gattuso di Patrick Vieira, riportato da “Le Figaro”, quando il primo allenava il Marsiglia e il secondo lo Strasburgo. I due si sono incrociati più volte in carriera: con le squadre di club tra Serie A e Champions League e il Nazionale, dove spicca il confronto nella finale di Coppa del Mondo del 2006 vinta dagli azzurri. Un rapporto di stima nato tempo fa e che ancora oggi rimane solido.

La delegazione della Nazionale è stata accolta dal consigliere di amministrazione Razvan Rat, dal direttore generale Flavio Ricciardella, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal segretario generale Diodato Abagnara, dal segretario sportivo Pantaleo Longo e dal club manager Marco Rossi. Dopo il pranzo, il ct ha incontrato i giocatori e successivamente ha assistito alla prima seduta di allenamento dopo il pareggio di ieri contro il Como.