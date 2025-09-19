Gattino impriginato in un tombino alla Foce: la mobilitazione dei passanti e l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Allarme questa mattina alla Foce, dove alcuni passanti hanno sentito provenire da un tombino un incessante e disperato miagolio di un gattino rimasto imprigionato nella conduttura sotto la strada.

Immediata la mobilitazione dei presenti che hanno allertato le forze dell’ordine. La polizia locale, già presente sul posto per la gestione del traffico del Salone Nautico, ha coordinato le operazioni, chiamando i vigili del fuoco per procedere in sicurezza.

Dopo pochi minuti, con pazienza e cura, il piccolo gattino è stato recuperato. Sui social, ora, è scattato un passaparola per risalire ad un eventuale proprietario grazie alla pubblicazione della notizia sul gruppo social dedicato “Alla ricerca di Nash”

Foto: gruppo Facebook “Alla Ricerca di Nash”