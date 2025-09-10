  • News24
Pet therapy

Gaslini, sabato il “Gimme Five Day”: una giornata sul ruolo dei cani nelle attività di cura

Al mattino convegno con professionisti sanitari, al pomeriggio dimostrazioni pratiche ed esibizioni

cani bambini gaslini

Genova. Sabato 13 settembre presso l’Istituto Gaslini si svolgerà il “Gimme Five Day”, un evento ideato e organizzato da Il Porto dei piccoli Fondazione ETS in collaborazione con l’IRCCS Gaslini di Genova e interamente dedicato alla valorizzazione del ruolo dei cani nelle attività di sostegno e cura, accanto a professionisti e volontari.

L’iniziativa vuole offrire uno sguardo a 360 gradi sull’apporto che i cani possono dare in ambito sanitario e operativo: dal supporto emotivo per bambini e famiglie, fino agli interventi in emergenza e salvataggio. La giornata si articolerà in due momenti: un convegno scientifico in mattinata e dimostrazioni cinofile nel pomeriggio, con la partecipazione degli specialisti del Gaslini, enti e corpi pubblici.

Mattina – Convegno “TO CURE, TO CARE”
Aula Magna, Padiglione 16 – Ore 11:00-13:00

Il convegno sarà aperto dal saluto istituzionale della Direttrice Gloria Camurati Leonardi, seguito dalla proiezione di un video introduttivo e da interventi di coadiutori cinofili e operatori della Fondazione.
Sono previsti contributi da parte di professionisti e medici:
Monica Canepa – Emato-Oncologia
Monica Faggiolo – Reparto Semi-intensiva
Monica Muraca – Ambulatorio Dopo
Michela Bevilacqua – Gestione Cateteri Centrali
Annalisa Costa – Terapia Intensiva e Rianimazione
Serena Cavallari – esperta di relazioni con il cavallo
Gabriele D’Annunzio – Clinica Pediatrica
Raffaella Zaccone – Ortopedia
Rita Lecca – Odontostomatologia e Ortodonzia

La mattinata si concluderà con un video di testimonianze dirette di genitori che hanno beneficiato del progetto “Gimme Five”.

Pomeriggio – Dimostrazioni cinofile
Ore 14:00-17:00

Il pomeriggio sarà dedicato a dimostrazioni pratiche che metteranno in luce il ruolo dei cani come alleati in scenari di soccorso e sicurezza. Sono previste esibizioni in diversi padiglioni dell’Istituto, organizzate come un percorso, con la collaborazione di:
• Arma dei Carabinieri
• Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
• Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
• Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
• Croce Rossa Italiana
• Dipartimento della Protezione Civile
• Esercito Italiano
• Guardia di Finanza
• Polizia di Stato
• SICS – Scuola Italiana Cani da Salvataggio

Il “Gimme Five Day” intende sensibilizzare la cittadinanza sul valore della relazione uomo-animale, coniugando due aspetti fondamentali: l’impatto terapeutico ed emotivo nei contesti sanitari, a sostegno di bambini e famiglie in situazioni di fragilità; il ruolo operativo dei cani in attività di salvataggio, emergenza e sicurezza.

