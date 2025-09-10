Gaslini, sabato il “Gimme Five Day”: una giornata sul ruolo dei cani nelle attività di cura

Genova. Sabato 13 settembre presso l’Istituto Gaslini si svolgerà il “Gimme Five Day”, un evento ideato e organizzato da Il Porto dei piccoli Fondazione ETS in collaborazione con l’IRCCS Gaslini di Genova e interamente dedicato alla valorizzazione del ruolo dei cani nelle attività di sostegno e cura, accanto a professionisti e volontari.

L’iniziativa vuole offrire uno sguardo a 360 gradi sull’apporto che i cani possono dare in ambito sanitario e operativo: dal supporto emotivo per bambini e famiglie, fino agli interventi in emergenza e salvataggio. La giornata si articolerà in due momenti: un convegno scientifico in mattinata e dimostrazioni cinofile nel pomeriggio, con la partecipazione degli specialisti del Gaslini, enti e corpi pubblici.

Mattina – Convegno “TO CURE, TO CARE”

Aula Magna, Padiglione 16 – Ore 11:00-13:00

Il convegno sarà aperto dal saluto istituzionale della Direttrice Gloria Camurati Leonardi, seguito dalla proiezione di un video introduttivo e da interventi di coadiutori cinofili e operatori della Fondazione.

Sono previsti contributi da parte di professionisti e medici:

Monica Canepa – Emato-Oncologia

Monica Faggiolo – Reparto Semi-intensiva

Monica Muraca – Ambulatorio Dopo

Michela Bevilacqua – Gestione Cateteri Centrali

Annalisa Costa – Terapia Intensiva e Rianimazione

Serena Cavallari – esperta di relazioni con il cavallo

Gabriele D’Annunzio – Clinica Pediatrica

Raffaella Zaccone – Ortopedia

Rita Lecca – Odontostomatologia e Ortodonzia

La mattinata si concluderà con un video di testimonianze dirette di genitori che hanno beneficiato del progetto “Gimme Five”.

Pomeriggio – Dimostrazioni cinofile

Ore 14:00-17:00

Il pomeriggio sarà dedicato a dimostrazioni pratiche che metteranno in luce il ruolo dei cani come alleati in scenari di soccorso e sicurezza. Sono previste esibizioni in diversi padiglioni dell’Istituto, organizzate come un percorso, con la collaborazione di:

• Arma dei Carabinieri

• Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

• Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

• Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

• Croce Rossa Italiana

• Dipartimento della Protezione Civile

• Esercito Italiano

• Guardia di Finanza

• Polizia di Stato

• SICS – Scuola Italiana Cani da Salvataggio

Il “Gimme Five Day” intende sensibilizzare la cittadinanza sul valore della relazione uomo-animale, coniugando due aspetti fondamentali: l’impatto terapeutico ed emotivo nei contesti sanitari, a sostegno di bambini e famiglie in situazioni di fragilità; il ruolo operativo dei cani in attività di salvataggio, emergenza e sicurezza.