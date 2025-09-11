Ruba da un’auto un trolley con 200mila euro di abiti di alta moda: arrestato 28enne

Genova. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Genova Centro hanno arrestato un 28enne algerino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Genova su richiesta della Procura. Il giovane è indagato per furto aggravato in concorso con un secondo uomo, destinatario dello stesso provvedimento restrittivo ma attualmente irreperibile.

I fatti risalgono al 27 novembre 2024, quando la vittima – una signora di origine svizzere – si era rivolta alla stazione dei carabinieri di Carignano per denunciare il furto di un trolley che si trovava nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata davanti al Bristol di via XX Settembre mentre era entrata per registrarsi alla reception,

Nel trolley, c’erano diversi abiti di alta moda del valore di circa euro 200mila euro.

Le indagini, avviate dai militari del nucleo operativo della Compagnia di Genova Centro e coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova, sono state condotte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, dalla cui visione è stato possibile verificare la dinamica dell’evento ed il percorso fatto successivamente al reato dai due ladri, fino ad arrivare alla loro identificazione dopo vari servizi di osservazione e pedinamento.

Durante la fase di esecuzione della misura cautelare, i militari dell’Arma hanno notato movimenti anomali che in direzione di un’abitazione, poi risultata utilizzata come deposito di merce rubata. Infatti proprio in quell’immobile è stato fermato il 28enne ed all’esito della perquisizione sono stati rinvenuti diversi orologi, borse e gioielli rubati, nonché 1600 euro, posseduti senza giustificato motivo.

Il 28enne è stato quindi anche denunciato per ricettazione e poi portato nel carcere di Marassi per l’esecuzione della misura. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a risalire alla proprietà dei beni trovati nell’abitazione.