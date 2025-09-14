Deruba un turista e si butta nel Bisagno per scappare: scatta la caccia all’uomo

Genova. Ha sottratto un orologio dal polso di un turista giapponese e per scappare si è gettato nel greto del Bisagno, infilandosi sotto la copertura del torrente e facendo perdere – momentaneamente – le sue tracce.

Questo il movimentato episodio avvenuto questo pomeriggio a Borgo Incrociati, vicino a Brignole, dove un uomo ha derubato un turista giapponese nel pressi del tunnel che passa sotto la stazione. Dopo il colpo, il derubato ha provato l’inseguimento ma l’autore del furto per scappare ha scelto la via di fuga più rischiosa: dopo aver scavalcato il parapetto del Bisagno, è saltato nell’alveo, correndo poi sotto la copertura del torrente.

Immediato l’intervento delle volanti della polizia, insieme a vigili del fuoco e ambulanze: le forze dell’ordine, insieme ai pompieri, sono entrate sotto la struttura alla ricerca dell’uomo che però ha fatto perdere le sue tracce, forse risalendo in un canale secondario o forse nascondendosi in attesa della notte. E’ scattata quindi la caccia all’uomo, con le uscite della copertura del Bisagno che restano presidiate dalle forze dell’ordine, mentre altre pattuglie stanno cercando nei pressi di uscite secondarie.