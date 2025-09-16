Si arrampica sulla grondaia e fa irruzione in casa, arrestato ladro 74enne

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo 74 anni, di fuori provincia, per il reato di rapina, denunciandolo per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

L’intervento delle volanti è scattato intorno alle 2 della notte scorsa in corso Dogali dopo la segnalazione di una donna che aveva sorpreso all’interno della propria abitazione un uomo intento a rubare. Prima di darsi alla fuga lo sconosciuto l’ha minacciata, ma lei lo ha comunque inseguito, senza mai perderlo di vista, aiutante anche da un passante che ha notato la scena.

Gli agenti hanno bloccato il 74enne mentre ancora si trovava nei pressi del caseggiato, trovandolo in possesso di due cacciaviti, guanti in lattice e un cosmetico sottratto dalla borsa della giovane.

Dai successivi accertamenti è emerso che il 74enne era riuscito a intrufolarsi nell’appartamento arrampicandosi lungo i tubi esterni della facciata, fino alla finestra del bagno al secondo piano, e l’aveva forzata con un cric. Abbandonata in terra, sotto la finestra, è stata rinvenuta una borsa contenente vari attrezzi.

Il 74enne, risultato sottoposto a obbligo di dimora notturna e di presentazione all’autorità giudiziaria due volte alla settimana, è stato trasferito nel carcere di Marassi.