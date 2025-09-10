  • News24
Furti in via Pré passando dai tetti, topo d’appartamento preso grazie ai residenti

A dare l’allarme sono stati gli abitanti della zona, che hanno seguito la fuga del ladro dalle finestre dopo le grida di aiuto delle due vittime

Genova. Si è introdotto in due appartamenti del centro storico passando per tetti e terrazzi, ma in entrambi i casi i proprietari di casa si sono accorti della sua presenza e hanno dato l’allarme avvisando i vicini e consentendo alla polizia di rintracciarlo poco dopo.

L’uomo, un 29enne genovese, ha agito in via Pré fuggendo dagli appartamenti con computer e altri dispositivi elettronici. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, che hanno seguito la sua fuga dalle finestre dopo le grida di aiuto delle due vittime.

Il 29enne si è introdotto nelle case passando dai terrazza. Nella prima abitazione è stato visto dalla proprietaria che, svegliata dai rumori della finestra, lo ha messo in fuga urlando. Scappato attraverso i tetti, si è infilato in un altro appartamento, dove però è stato messo all’angolo dal cane di famiglia. Il proprietario si è alzato e lo ha notato mentre infilava nello zainetto diversi dispositivi elettronici, e nel tentativo di fermarlo si è ferito ad una mano.

I poliziotti dell’U.P.G.S.P.  lo hanno fermato in via Gramsci, mentre tentava di scappare a piedi. Portato in questura,, aveva ancora la refurtiva consistente in due computer portatili Apple e una cassa bluetooth, per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

Arrestato per furto è stato sottoposto a direttissima in mattinata.

