Furti seriali sui treni, fermata una banda specializzata in bagagli

Genova. Gli agenti della Polfer di Genova hanno individuato una banda specializzata in furti sui treni, commessi sempre con lo stesso modus operandi: uno distrae la vittima, gli altri puntano il bagaglio e lo afferrano per poi scappare.

Cinque gli uomini per cui sono scattate misure cautelari, compreso un ragazzo di 17 anni per cui il Tribunale per i Minorenni ha disposto il collocamento in comunità.

Gli agenti sono riusciti a ricostruire i colpi e a risalire ai membri della banda grazie ai sistemi di videosorveglianza installati a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie del capoluogo ligure, uniti alle deposizioni di vittime e testimoni.

Il primo settembre il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre uomini e l’obbligo di dimora nel Comune di Genova, con divieto di allontanamento dall’abitazione nelle ore notturne, per un quarto indagato.