Donna derubata in stazione: uno dei ladri la scontra e la distrae, l’altro fugge con i bagagli

Genova. Ancora un arresto della polizia ferroviaria per furti sui treni.

Domenica pomeriggio gli agenti hanno intercettato e arrestato alla stazione di Principe un ventunenne di origine marocchina trovato privo di documenti e in possesso di uno zaino e di un trolley che, a seguito di una prima verifica, conteneva documenti e carte intestate ad un’altra persona e indumenti femminili.

Gli operatori Polfer hanno proceduto quindi a contattare la vittima, che ha riferito di essere stata derubata dei bagagli poco prima a bordo del treno su cui era salita. Zaino e trolley erano spariti mentre la donna aspettava la potenza del treno: in quel momento un ragazzo l’aveva scontrata facendo cadere per terra delle monete, permettendo a un complice di approfittare della distrazione per prendere i bagagli.

Il tribunale ha convalidato l’arresto e ha disposto per il giovane la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Genova.

Nei giorni scorsi la Polfer aveva già individuato e bloccato una banda specializzata in furti sui treni, commessi sempre con lo stesso modus operandi: uno distrae la vittima, gli altri puntano il bagaglio e lo afferrano per poi scappare.

Cinque gli uomini per cui sono scattate misure cautelari, compreso un ragazzo di 17 anni per cui il Tribunale per i Minorenni ha disposto il collocamento in comunità.