  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Donna derubata in stazione: uno dei ladri la scontra e la distrae, l’altro fugge con i bagagli

La vittima stava aspettando il treno quando è stata scontrata da uno sconosciuto che ha fatto cadere delle monete. Mentre lo aiutava a raccoglierle, il complice ha preso zaino e trolley

Polfer polizia ferroviaria generica

Genova. Ancora un arresto della polizia ferroviaria per furti sui treni.

Domenica pomeriggio gli agenti hanno intercettato e arrestato alla stazione di Principe un ventunenne di origine marocchina trovato privo di documenti e in possesso di uno zaino e di un trolley che, a seguito di una prima verifica, conteneva documenti e carte intestate ad un’altra persona e indumenti femminili.

Gli operatori Polfer hanno proceduto quindi a contattare la vittima, che ha riferito di essere stata derubata dei bagagli poco prima a bordo del treno su cui era salita. Zaino e trolley erano spariti mentre la donna aspettava la potenza del treno: in quel momento un ragazzo l’aveva scontrata facendo cadere per terra delle monete, permettendo a un complice di approfittare della distrazione per prendere i bagagli.

 Il tribunale ha convalidato l’arresto e ha disposto per il giovane la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Genova.

Nei giorni scorsi la Polfer aveva già individuato e bloccato una banda specializzata in furti sui treni, commessi sempre con lo stesso modus operandi: uno distrae la vittima, gli altri puntano il bagaglio e lo afferrano per poi scappare.

Cinque gli uomini per cui sono scattate misure cautelari, compreso un ragazzo di 17 anni per cui il Tribunale per i Minorenni ha disposto il collocamento in comunità.

Più informazioni
leggi anche
polfer polizia stazione
Cronaca
Furti seriali sui treni, fermata una banda specializzata in bagagli
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.