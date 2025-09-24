Furti nei bagagli in hotel, ladro arrestato dalla polizia locale

Genova. Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo sorpreso a rubare dai bagagli dei turisti in un albergo di via Balbi.

La pattuglia era impegnata in una serie di controlli, e ha riconosciuto in un passante un uomo già in passato arrestato per furto. Gli agenti, in borghese, hanno deciso di seguirlo, mentre dalla centrale i colleghi monitoravano con i sistemi di videosorveglianza.

Quando l’uomo si è introdotto in un hotel di via Balbi anche la pattuglia è entrata, facendo scattare la fuga. Rintracciato in piazza della Nunziata, è stato fermato e trovato in possesso di oggetti e documenti asportati dall’hotel. Da un sopralluogo effettuato nella struttura è emerso che l’uomo aveva preparato altra refurtiva in alcuni borsoni, abbandonandoti sul posto quando si è visto scoperto.

Sentito il pubblico ministero di turno l’uomo è stato arrestato e processato per direttissima in mattinata. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice ha convalidato l’arresto e ha deciso di applicare la misura della custodia cautelare in carcere.