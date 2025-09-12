Funghi, Asl4 attiva il servizio di controllo del raccolto degli ispettori micologi

Chiavari. Asl4 comunica che sarà attivato dalla S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione un servizio di controllo dei funghi svolto da personale dotato della qualifica di Ispettore Micologo.
Per il pubblico il controllo viene fornito gratuitamente, nel periodo 15 Settembre – 15 Novembre 2025 sottoponendo a visione del personale incaricato i funghi, presso le sedi di: Chiavari (Corso Dante 163 – 1° piano) – dal Lunedì al Venerdì, escluso i festivi dalle ore 08:00 alle ore 09:00, il Sabato, escluso i festivi, dalle 09:00 alle 10:00, previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0185 -329012 / 0185- 329007 / 3292255185 / 3928988092 / 3336086671 e Rapallo previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0185 -329012 / 0185- 329007/ 3292255185 / 3928988092 / 3336086671
Per gli operatori commerciali il controllo è obbligatorio. Si ricorda che possono essere posti in vendita solo i funghi controllati da Ispettori Micologi, con esposizione ben visibile del tagliando attestante l’avvenuto controllo.
Tale operazione è a pagamento e viene svolta presso le seguenti sedi con i seguenti
orari:
• Chiavari (Corso Dante 163 – 1° piano) – il Lunedì, Mercoledì e Venerdì, escluso i festivi dalle ore 08:00 alle ore 09:00, il Sabato, escluso i festivi, dalle 09:00 alle 10:00 , previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0185 -329012 / 0185- 329007 / 3292255185
• Rapallo previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0185 -329012 / 0185- 329007/ 3292255185 / 3928988092 / 3336086671
Gli operatori commerciali potranno avere ulteriori informazioni contattando direttamente la sede dell’Ispettorato Micologico a Chiavari – C.so Dante, 163, 1° piano – Telefono 0185 329012 – fax 0185 324721- e-mail: ian@asl4.liguria.it
Il personale della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione è disponibile per informazioni al pubblico sia tramite accesso, previo appuntamento