Allarme

Fungaiolo genovese 74enne si perde nei boschi di Urbe, ritrovato in buone condizioni

Si era smarrito mentre era insieme a un amico: sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino e sanitari

fungaiolo perso bosco

Urbe. Mobilitazione di soccorsi per un cercatore di funghi genovese di 74 anni disperso nei boschi di Urbe, nell’entroterra tra Genova e Savona.

L’uomo era per funghi con un amico, quando si sono persi di vista lungo i sentieri della zona: a quel punto, l’amico, non riuscendo più a trovarlo, ha allertato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico e la pubblica assistenza.

Inizialmente le operazioni per rintracciare il 74enne sembravano complicate, in quanto l’anziano aveva smarrito anche il telefonino, che suonava a vuoto.

Poi, però, i soccorritori sono riusciti ad individuarlo.

L’uomo aveva qualche escoriazione dovuta ad alcune cadute lungo il percorso, ma era in buone condizioni. È stato riaccompagnato all’auto insieme all’amico, alla fine senza gravi conseguenze.

