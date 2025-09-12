Fungaiolo di 84 anni cade in un dirupo e batte la schiena: trasportato al San Martino

Genova. Iniziata la stagione dei funghi, inizia il bollettino di guerra di ferimenti tra fungaioli feriti nei boschi di Genova.

Questa mattina, infatti, un signore di 84 anni, mentre cercava funghi in un bosco nei pressi di Tribogna, ha perso l’equilibrio ed è scivolato in un dirupo per diversi metri, battendo la schiena in maniera violenta sopra una roccia.

Cosciente, è riuscito a chiamare i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Croce Rossa di Gattorna. Recuperato e stabilizzato è stato portato al San Martino di Genova in codice giallo