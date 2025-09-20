  • News24
Soccorsi

Fungaioli sorpresi dal buio ed escursionisti smarriti: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Due interventi, uno sopra Moconesi, l'altro sopra Rovegno, per rintracciare e portare in salvo persone che non riuscivano più a tornare alle auto

vigili fuoco notte dispersi

Genova. Nottata di lavoro quella appena trascorsa per i vigili del fuoco, impegnati a rintracciare e soccorrere fungaioli ed escursionisti smarriti.

Il primo intervento è scattato in serata. Una coppia di giovani turisti francesi che voleva raggiungere la panchina gigante di San Rocco di Moconesi ha perso il sentiero, e i ragazzi si sono smarriti nel bosco.

Spaventati dal buio hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco di Chiavari hanno raggiunto la zona in cui i ragazzi si trovavano alle coordinate GPS del cellulare. Aiutati anche da un residente in zona, le squadre hanno raggiunto i giovani che, in buone condizioni di salute, sono stati ricondotti alla loro vettura.

Le squadre del distaccamento Mario Meloncelli sono invece arrivate nella notte in località Montarlone, al di sopra di Casanova di Rovegno, per soccorre quattro cercatori di funghi che, colti dal buio, non riuscivano più a rientrare.

Anche in questi caso grazie alla posizione fornita col cellulare, li hanno riaccompagnati alla loro vettura. La squadra, partita alle 20 circa, ha fatto rientro in sede dopo circa cinque ore.

