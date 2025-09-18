  • News24
Fungaiola di 81 anni cade nel bosco e non riesce più ad alzarsi: recuperata da pompieri e soccorso alpino

L'episodio a Torrazza, un una zona particolarmente impervia

soccorso persona

Genova. Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno operato il località Torrazza nel comune di Sant’Olcese, per soccorrere una donna di 81 anni che, addentratasi nel bosco alla ricerca di funghi, è caduta sul sentiero.

I soccorsi sono poi giunti sul posto: i pompieri hanno approntato la barella per il trasporto in ambiente impervio e l’hanno condotta sulla strada dove l’attendeva l’ambulanza.

Sul posto in appoggio anche il Soccorso Alpino di Genova: la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso del San Martino di Genova in codice giallo.

