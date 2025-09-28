Francesco Maresca responsabile dello sportello FenImprese a Genova insieme a Mauro Battaglino

Genova. FenImprese annuncia l’apertura del nuovo sportello territoriale di Genova sotto la guida di Francesco Maresca e Mauro Battaglino, nominati responsabili per il territorio.

“Sono onorato di poter assumere questo ruolo come responsabile FenImprese Genova. Il nostro obiettivo sarà quello di aiutare le imprese del territorio a crescere attraverso progetti, facilitazioni ed un dialogo costante con la pubblica amministrazione e tutti i soggetti del territorio. Voglio inoltre ringraziare Mauro Battaglino per la proposta e il presidente Nazionale di FenImprese, Luca Mancuso, per la fiducia accordatami” ha dichiarato Francesco Maresca.

Francesco Maresca è inoltre presidente provinciale FenImprese Genova in pectore, la nomina è attesa per il 2026. “Rafforzando ulteriormente il legame dell’associazione con il tessuto produttivo locale”, si legge in una nota.

FenImprese è un’associazione nazionale datoriale, riconosciuta dal ministero del Lavoro, senza fini di lucro, nata dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi. FenImprese è presente su tutto il territorio nazionale con sedi regionali e provinciali e si rivolge a imprenditori, artigiani, micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi ed esercenti attività commerciali, offrendo servizi e attività sindacale per generare vantaggi per il tessuto produttivo.

L’inaugurazione ufficiale dello sportello territoriale FenImprese Genova sarà il primo dicembre 2025.