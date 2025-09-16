Francesco Costa, la lectio in diretta streaming sui nuovi assetti geopolitici globali

Genova. Martedì 16 settembre sarà possibile, a partire dalle ore 18.15, seguire in diretta streaming dal canale youtube di Palazzo Ducale la lectio di Francesco Costa, direttore del quotidiano online Il Post, sui nuovi assetti geopolitici globali.

La conferenza (su prenotazione), che apre la stagione 2025-2026 di eventi della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, ha fatto infatti registrare il sold out nelle Sale del Maggiore e del Minor Consiglio.

L’incontro, organizzato da Azimut Capital Management SGR S.p.A. in collaborazione con la Fondazione Palazzo Ducale, intende affrontare una tematica particolarmente attuale, con una specifica attenzione alla realtà politica, sociale ed economica degli Stati Uniti d’America.

Francesco Costa, tra i più autorevoli divulgatori italiani in ambito geopolitico e profondo conoscitore della politica statunitense, racconterà l’evoluzione degli equilibri mondiali alla luce delle trasformazioni in atto nella società americana. Autore di diversi volumi pubblicati da Mondadori e vincitore del Premio Estense 2024, Costa è noto per il suo stile chiaro e accessibile, che ha avvicinato un vasto pubblico ai temi della politica e dell’attualità internazionale.

Costa è direttore del giornale online il Post, che ha contribuito a fondare e di cui è stato vicedirettore. Tra le altre cose, per il Post ha creato e condotto per quasi quattro anni «Morning», un podcast quotidiano di rassegna stampa e commento alle notizie, che ha ottenuto un vasto seguito ed è stato oggetto di interesse e approfondimenti anche sulla stampa internazionale, dal New Yorker alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Esperto di politica statunitense e spesso inviato sul campo, da anni racconta gli Stati Uniti al pubblico italiano con newsletter, podcast e libri, oltre che a teatro e in tv.

Questo il link dove seguire la conferenza: https://www.youtube.com/live/EjD-A7OFSrE

La diretta non verrà registrata e quindi sarà possibile assistere alla lectio soltanto durante lo svolgimento dell’evento.