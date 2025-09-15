  • News24
Viabilità

Frana a Sestri Ponente, riaperta via Monte Timone

Nel pomeriggio di lunedì, dopo il sopralluogo del geologo comunale, che ha dato il nulla osta, la strada è tornata percorribile seppure con limitazioni

Generico settembre 2025

Genova. È stata riaperta lunedì al transito via Monte Timone, a Sestri Ponente, su cui domenica si è verificata una frana che ha isolato diverse famiglie ostruendo la carreggiata con i massi.

La strada, come ha fatto sapere il presidente del Municipio Fabio Ceraudo, è stata riaperta con limitazioni alla larghezza. A causa del distacco di alcuni massi la strada era stata chiusa tra il civico 5 di via Gneo e i civici 2-34 di via Monte Timone, lasciando una trentina di famiglie parzialmente isolate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i massi sono stati rimossi da Aster insieme ai detriti caduti nello smottamento. Nel pomeriggio di lunedì, dopo il sopralluogo del geologo comunale, che ha dato il nulla osta, la strada è stata riaperta.

