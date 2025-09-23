Frana travolge via delle Fabbriche: strada chiusa, si passa da percorso alternativo

Genova. Notte di lavoro in via delle Fabbriche, dove ieri sera una grossa frana si è staccata da un versante andando ad invadere la carreggiata. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’ex centrale elettrica, dove un masso ha ostruito il passaggio. Già in serata la zona è stata presidiata dalla polizia locale e dai vigili del fuoco: questa mattina sarà la volta dei geologi che verificheranno la tenuta del costone soprastante

Nel frattempo è stata attivata una viabilità alternativa che passa da via Tosonotti, via Superiore dei Giovi “strada La Canellona”, via Costa d’Erca e via delle Fabbriche. Il nuovo itinerario è percorribile solo da mezzi di piccole dimensioni. “Ieri sera ci siamo subito attivati per monitorare la frana e adottare tutti i provvedimenti del caso. Ringrazio la Protezione Civile per avere optato per la chiusura temporanea della strada in attesa del sopralluogo da parte del geologo incaricato – ha commentato l’assessore alla Protezione Civile e Lavori pubblici Massimo Ferrante – Siamo in contatto con AMT per verificare la possibilità di far transitare un mezzo più piccolo per garantire la regolare erogazione del servizio, con la linea 97 che al momento è limitata al percorso Voltri-Fabbriche 5. Cercheremo di limitare al massimo i disagi per i residenti e di intervenire nel più breve tempo possibile per la risoluzione del problema”.

Tre le pattuglie della Polizia Locale dislocate in zona: una nel punto di chiusura, un’altra all’incrocio tra via Costa d’Erca e via delle Fabbriche, la terza in via Tosonotti. La loro presenza garantirà la regolarità del traffico ed eviterà incroci pericolosi lungo le strade più strette, fino a cessate esigenze. A breve saranno effettuati gli accertamenti da parte del geologo incaricato dal Comune di Genova. In base all’esito delle verifiche si deciderà se riaprire o proseguire la chiusura di via delle Fabbriche. Dopo il sopralluogo del geologo, Aster interverrà per la messa in sicurezza della zona.

Nel frattempo la Direzione comunale Servizi educativi, in accordo con l’Istituto Comprensivo Voltri 1, ha previsto lo spostamento, presso la scuola De Amicis di Villa Duchessa di Galliera, dei bimbi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Fabbriche che vivono a valle della frana. Quelli che risiedono a monte, invece, saranno giustificati per la giornata di oggi in attesa di conoscere l’esito del sopralluogo. “Una decisione che abbiamo preso di comune accordo con la dirigente scolastica, ieri sera dopo le 21, anche per la questione del servizio di ristorazione che sarebbe stato impossibile erogare alle bimbe ed ai bimbi di Fabbriche, essendo la strada temporaneamente inagibile – dichiara l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone – Siamo in attesa di conoscere gli ultimi sviluppi della frana per capire quali misure adottare eventualmente nei prossimi giorni a tutela delle famiglie interessate. Ringrazio il personale docente e ATA della De Amicis per avere dato subito grande disponibilità e supporto”.